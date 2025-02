Allianz Derthona vice campione dell’IBSA Next Gen Cup 2024/25

L’ Allianz Derthona Tortona è vice campione della IBSA Next Gen Cup 2024/25 di Legabasket per il secondo anno consecutivo, arrendendosi ancora una volta nella finalissima contro l’ Olimpia Milano .

Inizio di partita in salita per l’Allianz che si affida al suo playmaker italo/argentino Farias, che con le sue prodezze prova a tenere a galla la squadra bianconera, ma Milano allunga subito sulla doppia cifra di vantaggio (4-14 al 7°). Con l’ingresso in campo di Cissè, l’Allianz racimola qualche punto tornando sotto nel punteggio, ma la tripla di Lonati permette ai meneghini di chiudere il primo periodo avanti di due possessi (11-17). Il primo vantaggio tortonese arriva dai liberi di Bazan, portando il punteggio sul 25-24. Pronta risposta di Milano che prende di nuovo un leggero vantaggio, ma Tortona blocca nuovamente l’avanzata milanese andando a segno con Bazan e Bellinaso: con tre triple fondamentali arrivate a ridosso della sirena, le squadre vanno all’intervallo lungo sul 36-42 a favore dell’EA7.

Nella prima parte della ripresa Tortona fatica sugli attacchi di Milano che allunga nuovamente sul +15. Un gioco da tre punti di Farias e un libero di Cissè, accorciano il divario sul 54-63 al 30°. L’ottimo inizio di quarto periodo dell’Allianz, guidato dal miglior realizzatore di partita Bazan (24 punti), riduce il distacco a soli due punti. Risposta imminente di Milano che con Lonati e Suigo riprende il largo, entrando in zona target score, fissato a 87 punti, in vantaggio 64-79. La partita si conclude con il canestro di Garavaglia che sancisce la vittoria per la squadra meneghina.

Bruno Farias chiude con 9 punti, 15 rimbalzi e 7 assist (23 di valutazione) che gli fanno vincere il premio come Miglior Assistman del torneo. Buona prestazione anche di Adriano Bazan che con i suoi 24 punti si conferma miglior realizzatore del match, dando il proprio contributo alla squadra nel tentativo di rimonta.

Nonostante la sconfitta, l’Allianz può guardare con fiducia al futuro, dopo due tappe di qualificazione concluse da vincitrice del proprio girone e 8 successi su 10 gare. Ora la squadra bianconera è pronta a rituffarsi nel campionato, cercando di blindare le prime due posizioni del Girone 4 Nazionale, che garantirebbero la qualificazione diretta alle Finali Nazionali di U19 Eccellenza.

Allianz Derthona Tortona 68

EA7 Emporio Armani Milano 87

Parziali (11-17, 36-42, 54-63)

Allianz Derthona: Cissè 16 (4/8 da due, 5/6 ai liberi, 8 reb.), Brizzi, Lisini, Aprile 2, Farias 9 (15 reb., 7 ast., 8 fall.sub.), Fogliato ne, Korlatovic, Di Meo 2, Bellinaso 8, Bazan 24 (5/5 ai liberi), Albertinazzi ne, Josovic 6 (9 reb). All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Milano: Alberti ne, Casella 2, Karem 5, Toffain 9, Youssef 8, Suigo 20, Lonati 12, Garavaglia 21, Cortellino ne, Ceccato, D’Amelio 5, Van Elswyk 5. All. Catalani.

Arbitri: Quarta, Toffali, Mammoli