S.G. Concordia: i risultati delle prove di Chieti e Candelo

In pedana, 13 squadre agguerrite, determinate a conquistare la promozione alla Serie A2 2026 o quanto meno a rimanere nella Serie B. Per la Concordia il percorso per arrivare a questa prima prova è stato costellato di imprevisti, che ha costretto le tecniche Clara Shermer e Selene Osti a rivedere più volte la formazione da schierare sulla pedana abruzzese. A scendere quindi in pedana sono state Elisabetta Digitali, le due ginnaste Arianna Caliman e Chloe Catena, tesserate quest’anno per la società chivassese ma appartenenti rispettivamente alla Cuneginnastica ed alla Polisportiva Varese, e Matilde Marcon, “prestito” per questo Campionato dalla Società Udinese. Riserva, per questa prima prova, Alessandra Bellone, reduce da un infortunio non grave, che le ha però impedito di prepararsi in modo adeguato per questa gara.

Ad una situazione non facile si è aggiunto il sorteggio dell’ordine di passaggio, che ha regalato alla Concordia l’onere di iniziare la gara, con tutto il carico emozionale e le difficoltà che questo comporta.

Ed infatti la gara è iniziata “in salita”, con una uscita di pedana del cerchio di Arianna Caliman, che ha penalizzato un esercizio di valore, una prova alla palla di Marcon al di sotto delle sue potenzialità, un buon esercizio alle clavette di Chloe Catena, che ha regalato alla squadra il punteggio più alto, e si è conclusa con l’esercizio al nastro di Elisabetta Digitali. Con un totale di 88.966, la Concordia ha terminato in 11^ posizione, un risultato che richiederà tutta la determinazione della squadra chivassese per risalire la classifica nelle prossime prove.

Ottimo risultato invece a Candelo, dove Arianna Milanese, una delle giovani “promesse” della Concordia, ha partecipato alla 1^ Prova Regionale del Torneo Gold Italia, dove le ginnaste, divise per fasce d’età, hanno gareggiato presentando due esercizi, di cui uno obbligatorio, il cui punteggio si somma per formare la classifica. Al termine delle due Prove Regionali, le prime tre ginnaste classificate saranno ammesse alla fase Nazionale.

Nella categoria Allieve 1, classe 2016, in cui ha gareggiato la giovane chivassese, era obbligatorio l’esercizio al corpo libero, mentre il secondo poteva essere scelto tra fune e cerchio. Arianna ha eseguito un ottimo esercizio al corpo libero, sicuro e senza sbavature, e una buona prova alla fune, registrando in entrambi gli attrezzi il punteggio più alto. La somma dei punteggi, 33.150, l’ha portata sul secondo gradino del podio, con soddisfazione della sua allenatrice, Marica Osti.