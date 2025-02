Wash4Green Pinerolo: è Scandicci a festeggiare la vittoria al termine di una grande battaglia

Sfiora per un soffio il tie break la Wash4Green Pinerolo che, sul campo della Savino Del Bene Scandicci cede solo al quarto set dopo una battaglia serrata durata quasi due ore. Una sconfitta che non racconta la determinazione e la qualità di gioco messa in campo da Akrari e compagne, costrette a fare meno di Cambi (out per un’influenza) ma capaci di costruire un gioco efficace e pungente con una Avenia che ben figura alla sua prima gara da titolare. Anche Scandicci deve rinunciare ad uno dei suoi pilastri, Herbots, e per conquistare la vittoria piena Gaspari si affida a tutta la sua rosa, prima su tutte Antropova che chiude con 32 punti. La mvp è Castillo, sempre attenta, precisa e presente in ogni angolo del taraflex. Nella metà campo piemontese bene Sorokaite con 18 punti e Smarzek (16). Una prestazione davvero di alto livello per la squadra di coach Marchiaro, pronta per il derby Con Chieri nel turno infrasettimanale della dodicesima giornata.

LA PARTITA

1 SET | Al servizio Antropova e Bracchi piazzano subito due punti diretti (5-4). A muro la formazione casalinga lavora molto bene (10-6) poi l’ace di Nwakalor fa salire il punteggio 14-9. Marchiaro ferma il gioco ma Scandicci riparte con Carol che in attacco non sbaglia nulla (18-12). Bajema sfrutta al meglio una palla a filo rete siglando il 21-13. Le padrone di casa tengono in mano il gioco chiudendo senza difficoltà 25-16 con un muro della coppia Nwakalor-Antropova su Smarzek.

2 SET | La Wash4Gree parte forte (1-4) ma Antropova azzera subito le distanze riportando la Savino del Bene con la testa avanti (5-4). Si procede punto a punto poi le pinelle siglano un ottimo break con Sorokaite e Smarzek in attacco (7-13). Ognjenovic si affida ad Antropova per accorciare (13-16) ma Pinerolo difende il vantaggio trovando sempre le giuste soluzioni in attacco (17-23). È Akrari a firmare il set point poi l’errore in fast di Carol regala il 19-25.

3 SET | Ottima partenza delle padrone di casa trascinate da Antropova al servizio e Ruddins in prima linea (8-2). Pinerolo insegue, recupera qualche lunghezza con Akrari a muro su Graziani (10-7). Scandicci prosegue dritta verso l’obiettivo, l’opposta di casa continua a macinare punti (17-12) ma la Wash4Green non molla, con Smarzek dai nove metri incalza e riporta il punteggio in parità (17-17). È un testa a testa serrato vinto dalle toscane che, neanche a dirlo si affidano ad Antropova per portarsi sul 2-1 (25-22).

4 SET | Le piemontesi subito avanti 1-5. Nella metà campo di casa qualche errore di troppo favorisce l’allungo delle avversarie. Sylves dai nove metri firma il 5-10. Bel primo tempo di Sylves per il 9-15 e coach Gaspari chiama il suo secondo time out. La Savino del Bene alza il ritmo, il muro torna a fare da padrona e, come nel precedente set, si ritorna in perfetto equilibrio sul 18-18. È un finale di set incredibile, giocato sul filo di rasoio con Scandicci ad annullare una serie di set point a Pinerolo. Siglato il break del vantaggio le ragazze di Gaspari chiudono 32-30.

SALA STAMPA

Ribechi (Savino Del Bene Scandicci): «Sono contentissima, è stata davvero una battaglia ma sono contenta soprattutto per come abbiamo affrontato l’ultimo set, tiratissimo fino all’ultimo punto e noi l’abbiamo affrontato da squadra, quando c’era da chiudere i punti decisivi siamo riuscite a farlo molto bene. Sono contenta anche per il pubblico che oggi ci ha aiutate tantissimo».

Indre Sorokaite (Wash4Green Pinerolo): «C’è un po’ di amarezza, ce lo siamo costruite, abbiamo recuperato più volte, cosa per niente scontato contro una squadra così forte con un muro-difesa così importante. Oggi ci mancava qualche giocatrice ma sono contenta perché tutte si mettono a disposizione, chi entra fa il proprio dovere e anche bene. Forse un po’ tardi ma stiamo entrando in forma, siamo sulla cresta dell’onda. Ci abbiamo provato, ci siamo divertite, quando hai l’occasione di chiudere devi farlo, non l’abbiamo fatto ma è stata comunque una bella partita».

IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

WASH4GREEN PINEROLO 3-1

Parziali (25/16, 19/25, 25/22, 32/30)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Bajema 10, Nwakalor 11, Carol 8, Antropova 32, Mingardi 2, Castillo (L), Ribechi, Ruddins 10, Kotikova 2, Graziani 2. Non entrate: Mancini, Enriquez, Parrocchiale (L). All. Gaspari.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 18, Sylves 9, Bracchi 1, Smarzek 16, Akrari 7, Avenia 4, Moro (L), D’Odorico 11, Di Mario (L). Non entrate: Cosi, Bussoli, Rubright, Moreno. All. Marchiaro.

ARBITRI: Gaetano Antonio, Curto Giuseppe.

NOTE | Spettatori: 2251. Durata set: 24’, 26’, 30’, 38’. Tot 118’. MVP: Brenda Castillo.