Cuneo Volley: grande vittoria di squadra contro Ravenna

Grande vittoria di squadra, con l’apporto di tutti i giocatori chiamati da coach Battocchio a difendere la maglia biancoblù nel corso dei 4 set contro Ravenna. Tre punti che fortificano la quinta posizione in classifica della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Un primo set in cui dopo un inizio equilibrato, gli ospiti passano avanti e allungano. E’ proprio l’ex di giornata Alessio Tallone a chiudere sul 25-20 per Ravenna. Percorso opposto nella seconda frazione, dove i padroni di casa partono dietro, però poi con le unghie e con i denti vanno a conquistare il 25-20 che vale la parità. Il terzo set vede in campo per Cuneo Compagnoni e Allik titolari al posto di Volpato e Malavasi. Un parziale mai in dubbio con Sottile e compagni che mantengono le redini del gioco. Prossima giornata sarà domenica 2 marzo ore 18.00 in trasferta a Macerata, in casa si torna il 9 marzo alle ore 17.00 contro Pineto per l’ultima giornata casalinga della regular season.