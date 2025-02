Eurogymnica Torino: è partita la Serie A1

Sabato 22 febbraio, al PalaTricalle di Chieti, è andata in scena la prima prova del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2 di Ginnastica Ritmica , Trofeo San Carlo Veggy Good, che ha visto protagoniste, tra le 12 squadre in gara, anche Eurogymnica Torino . Unica compagine piemontese in gara anche quest'anno, la squadra del Presidente Nurchi ha centrato la decima posizione, in quella che si preannuncia una stagione ardua.

Risultato onorevole se si considerano vari fattori, soggettivi ed oggettivi, che hanno influenzato e influenzeranno l'esito finale del massimo campionato. Certamente per centrare la salvezza quest'anno sarà necessario portare a termine due ottime prove nei due appuntamenti che restano nella Regular season, a partire dalla prossima tappa di Forlì. La regular season, dopo il primo appuntamento abruzzese ospitato dall'Armonia di Chieti, farà tappa in Emilia Romagna e nelle Marche, prima di concludersi con il grande evento della Final Six (17 maggio), al pala Gianni Asti di Torino, organizzato per la quinta volta proprio da Eurogymnica.

Tanti i colpi di scena di questa prima tappa abruzzese, grazie anche al nuovo codice di punteggio che ha sconvolto le abitudini e la consueta scala di valutazione, creando un po' di confusione tra il pubblico degli appassionati ma inserendo anche tante novità che, alla lunga, dovrebbero rendere più piacevoli e spettacolari gli esercizi.

A dominare la prima tappa del campionato 2025 non sono state, per una volta, le tanto attese ragazze della Ginnastica Fabriano, che da dieci anni dominano in lungo il largo, ma le toscane della Motto Viareggio, che dopo aver rincorso per tante edizioni il primato, ora si trovano in testa alla classifica, risolute più che mai a rimanerci fino alla fine. Con un punteggio di 110,484, le viareggine hanno confermato la loro candidatura al successo finale, grazie anche all'apporto fondamentale della campionessa olimpica Daria Varfolomeev, che ha fatto registrare il punteggio più alto in assoluto, di tutta la gara, con un 31,200 alle clavette. Hanno completato il podio l’Udinese (109,034) e, altra sorpresa, la Milanese Forza e Coraggio con 106,868.

E Fabriano orfana dell'olimpionica Milena Baldassarri? Ancora un colpo di scena: solo settima, nonostante la bella performance della beniamina italiana, Sofia Raffaeli, 30,667 al cerchio.

Per quanto riguarda Eurogymnica, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro hanno dovuto fare a meno, come previsto, di due pedine importanti, la "Farfalla" Laura Golfarelli, da sempre punto di riferimento del club nel massimo campionato e non solo, da mesi trasferita in azzurro nel centro tecnico federale di Desio, agli ordini di Emanuela Maccarani, e di Chiara Cortese, attualmente capitano della Squadra Nazionale Junior, che si allena con la compagna di squadra Anna Russo al Pala 200 di Settimo Torinese,in preparazione agli europei di Tallinn e ai mondiali di Sofia che si disputeranno a giugno.

Se da una parte poter annoverare ben tre ginnaste in azzurro è sicuramente un vanto, dall'altra è evidente che una rosa ridotta e privata di talenti di questo calibro obbliga le allenatrici a scelte obbligate e non sempre facili.

Dunque, Colognese e Vaccaro hanno optato per un quartetto composto da Aurora Bertoni, che ha aperto la gara delle torinesi al cerchio, ottenendo 24,667. Brillante l'esordio nel campionato più bello del mondo della cipriota Vera Tugolukova, giovane sedicenne reduce dai Giochi parigini, con grandi margini di crescita. Un vero e proprio investimento per il futuro, secondo il direttore sportivo Marco Napoli ma che, restando nel presente, ha subito fatto registrare il punteggio più alto della squadra e di specialità grazie a una performance cristallina alla palla (27,400).

Sempre di carattere la prestazione della junior Sara Parente, atleta sanmaurese classe 2010, che alle clavette ha ottenuto 25,100. Ha chiuso la routine delle biancoblù Virginia Cuttini che al nastro non è riuscita ad andare oltre al punteggio di 22,233. In panchina, a completare la squadra, Eglissa Lika. Decima posizione con 99,400.

Resta il rammarico di non essere riuscite a incentivare di qualche punto il risultato finale, cosa per altro apparsa al termine alla portata, che avrebbe catapultato le EGirls a metà classifica, permettendo di affrontare i prossimi aappuntamenticon un altro spirito.

A proposito della squadra Junior, la formazione allenata ancora dal duo Colognese/Vaccaro si è esibita sia sabato, in occasione del campionato di Serie A. che domenica, in quello di Serie B. Ospiti del comitato Abruzzo della Federazione Ginnastica d'Italia, la "Squadretta" è stata accolta con grande calore dal pubblico presente, ricambiando con ottime performance.