Collegno Basket: un primo quarto complicato condanna i Lions a Firenze

LA GARA

Starting five per coach Russo con Sulina, Nepi, Scali, Cutuk e Merlo. Risponde coach Comazzi con Fracasso, Tarditi, De Bartolomeo, Castellino e Obase.

La partita si apre con Firenze subito aggressiva in difesa e precisa al tiro. Collegno fatica a contenere l'intensità avversaria e coach Comazzi è costretto al timeout dopo appena tre minuti sul 13-2, firmato dalla tripla di Scali. Nei primi sei minuti di gara, l'unico in grado di rispondere colpo su colpo è De Bartolomeo, autore di 9 punti, ma il primo periodo si chiude con un netto 36-19 in favore dei toscani.