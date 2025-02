Ad Agrigento non si passa. Novipiù sconfitta

Moncada Agrigento sempre temibile in casa, assente di serata il capitano Albano Chiarastella, che viene egregiamente sostituito dal connazionale Nicolas Morici. I padroni di casa partono forte nei primi due quarti con Romeo in regia, Martini e Di Sibio sotto canestro. Piccone non è brillante come al solito, ma Alessandro Scarponi ha la mano calda. Coach Fabio Corbani sceglie ancora Guerra in quintetto con Vecerina in guardia. Il classe ’99 di Trecate conferma l’ottimo periodo di forma con una partita da 19 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Proprio i rimbalzi saranno una delle chiavi di lettura della gara, con i padroni di casa più dominanti sotto canestro: 40 rimbalzi complessivi contro i 28 di Monferrato. Nel secondo periodo Agrigento incrementa il vantaggio andando all’intervallo lungo sul +15.

Tanti minuti per Francesco Marcucci, 2/3 da 3 punti, bene anche Stazzonelli con una gara da 14 punti. Nel terzo quarto si segna tanto, 24-25, la Novipiù prende coraggio e capisce che può recuperare. Ultimo periodo attento da parte dei monferrini, specialmente in fase difensiva riesce a limitare le scorribande dei padroni di casa e con Vecerina e Pepper ritorna in scia arrivando a -6. Nel finale però Morici dice di no. L’italo-argentino di Rosario con due triple pesantissime ristabilisce il saldo vantaggio per i siciliani e chiude di fatto la gara. Peccato perchè la Novipiù era riuscita a riprendere, forse troppo tardi, una partita che sembrava per essere completamente sfuggita.

Il campionato prosegue a ritmo serrato, doppio appuntamento casalingo questa settimana per Martinoni e compagni, mercoledì contro Legnano e poi domenica contro Lumezzane.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Siamo partiti abbastanza bene, poi appena abbiamo messo mano alle rotazioni abbiamo fatto tre errori micidiali che ci sono costati l’andare sotto di 10-12 punti, Agrigento è stata brava ad approfittarne. Per noi in questo momento è difficile recuperare i break sfavorevoli e tornare in partita. Nel terzo quarto siamo partiti bene e piano piano abbiamo mangiato punti, poi ancora una volta entrando nelle rotazioni abbiamo preso un altro piccolo scossone. Negli ultimi 8-10 minuti siamo stati consistenti in difesa ed efficaci in attacco e abbiamo riaperto la partita. Nei minuti finali sono stati gli episodi a determinare la gara, sono stati molto bravi i nostri avversari con Morici a mettere due bombe assolutamente importanti nel momento di nostra rimonta. Meriti per Agrigento, ma la cosa positiva dal nostro punto di vista è che siamo riusciti a recuperare il gap per giocarci la partita e che abbiamo avuto una partita estremamente consistente da parte di Marcucci che ha bisogno di giocare e avere conferme».

Moncada Energy Agrigento 87

Novipiù Monferrato Basket 78

Parziali (21-16, 26-16, 24-25, 16-21)

Moncada Energy Agrigento: Nicolas Morici 24 (5/11, 4/7), Alessandro Scarponi 14 (3/4, 2/5), Gabriele Romeo 13 (3/5, 1/1), Robert Disibio 10 (2/5, 1/2), Giulio Martini 10 (5/7, 0/0), Mait Peterson 6 (2/5, 0/0), Fabrizio Piccone 6 (3/6, 0/2), Emanuele Caiazza 4 (2/4, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Rizzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 38 5 + 33 (Nicolas Morici 9) – Assist: 17 (Nicolas Morici 6)

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 19 (6/10, 2/4), Umberto Stazzonelli 14 (2/3, 2/3), Dalton Pepper 13 (1/6, 3/8), Niccolo Martinoni 12 (3/8, 1/4), Francesco Marcucci 12 (3/3, 2/3), Jakub Wojciechowski 4 (2/3, 0/0), Francesco Guerra 3 (0/2, 1/3), Mamoudou Dia 1 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/1), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 25 1 + 24 (Simone Vecerina 7) – Assist: 14 (Simone Vecerina 4)