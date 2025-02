L’arrivo di coach Campari fa bene al Basket College Novara che tiene testa a Legnano

Così sono Tedoldi, Giorgino, Romeo, Sassi e Fornara ad iniziare a pungere nel primo quarto, come spesso capita, giocato con grande intensità dai Collegiali, ai punti di Tedoldi e Fornara e di un rivitalizzato Giorgino, si aggiunge una tripla messa a segno da Nicolò Pagani: Novara tiene così il campo alla grande e fissa il risultato sul 19-22.

Va ancora meglio il secondo quarto per i Collegiali, che tengono alto ritmo, intensità e percentuali segnando ancora 26 punti. Di questi 22 ripartiti quasi equamente tra il ritrovato Cardani, Fornara, entrambi in grande spolvero, ed Alessandro Romeo, a conferma di una ritrovata intensità corale non soltanto degli esterni, ma anche nelle fasi difensive e di attacco dei Collegiali Novaresi. Legnano, nel ritmo pazzesco della partita, nonostante tutto non molla, anzi si aggiudica il periodo aggrappandosi alla superiore esperienza del collettivo, ma soprattutto a Preatoni che mette a segno 10 punti da solo nel quarto.

Dopo il riposo, concluso sul 45-49 per gli ospiti, contrariamente a quanto avveniva di solito, Novara non cala di rendimento, anzi tiene alti i giri del motore, e soprattutto, altra novità rispetto al passato, resta in partita anche quando Legnano è costretta a chiudersi a zona per limitare le incursioni di Fornara (in grande spolvero) e Cardani, trovando in più con Malevolti rimbalzi ed 8 punti preziosi, a cui si aggiungono ancora i 6 di Fornara. Novara continua così a giocare alla pari contro una grande del campionato e rintuzza puntualmente ogni tentativo di allungo, esaltando il pubblico presente ed insinuando imprevedibili incertezze in Legnano, che ancora una volta si salva grazie ad un altro protagonista di frazione: Hamadi a segno con 10 punti e due triple. Ma Novara lotta ed è presente, vince la frazione e si prepara al finale con sole quattro lunghezze di scarto: 62-66.

Biz Legnano accusa il colpo e si innervosisce, raccogliendo due falli tecnici, la partita diventata apertissima e disorienta gli arbitri che a quel punto nel dubbio si affidano alla sudditanza verso la più quotata avversaria, non fischiando falli molto più che dubbi, subiti da Sassi, Giorgino, Fornara e Cardani. Per i Legnanesi sarà la tripla a segno di Frontini a fare la differenza e respingere gli ultimi attacchi dei Collegiali, scampando definitivamente una sorprendente sconfitta sotto la Cupola. Triple che hanno in ogni caso determinato il risultato: 5 quelle messe a segno da Novara, il doppio da Legnano.

Prossimo impegno ancora in casa, contro un’altra grande del Campionato U.S. Marnatese, sabato 01 marzo ore 20.30.