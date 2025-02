Club76: i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno strappato tre punti importantissimi nella trasferta a Roma. Weekend di pausa per i campionati di Serie B2 , mentre l' U18 di Chieri nei giorni scorsi ha vinto 1-3 contro Caselle Volley. La formazione biancoblù parte lentamente, gioca con poco ritmo e Caselle si aggiudica il primo parziale. Senza storia, però, il resto della gara. Top scorer Zussino con 17 punti, seguita da Giannelli con 16 e Occelli con 15.

In U16 regionale il Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro Bam Lpm Monvi Rosso. In I Divisione le ragazze del Club76 Playasti si sono imposte al tie break 3-2 contro Bam Lpm Monvi Rosso. Il Club76 Fenera Chieri Gold in U13, nell'andata dei quarti di finale, ha ceduto 1-3 contro Cus Torino Blu. Una partita combattutissima al Palafenera di Chieri ha visto le “clubbine” combattere per quattro set, ma uscire poi sconfitte. Tra due settimane l'impresa a Torino, per provare a guadagnare la semifinale.

ALTRI RISULTATI

Sabato 22 febbraio

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-8° posto: Club76 L’Alba Volley 2011 Reg vs PVB Canelli Bosca 14 3-0

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Club76 Playasti Provinciale vs Monvi Bam Lpm Verde 3-0

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Lab Travel Cuneo vs Club76 Playasti 2012 2-3

Domenica 23 febbraio