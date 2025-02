Country Club Cuneo: Tranchero e Mazzarella in evidenza nei tornei internazionali

Le piccole stelle continuano a crescere. È proprio il caso di dirlo parlando di Eleonora Tranchero, primo anno under 16 e Demetra Mazzarella, secondo anno under 14, che rappresentano il presente ma soprattutto il futuro in campo femminile del Country Club Cuneo. Eleonora ha centrato i quarti di finale nel torneo Tennis Europe di categoria under 16 disputato in Austria, a Bad Waltersdorf. Da testa di serie numero 8 ha tenuto fede anche ai pronostici fermandosi solo contro la numero 1 del seeding, la magiara Emese Serkedi, prima testa di serie e numero 110 del ranking europeo di categoria. La tennista del Country ha fatto ancora meglio in doppio dove ha colto il secondo titolo in carriera a fianco della friulana Sofia Ferraris. Le due italiane erano scattate dai blocchi quali coppia prima testa di serie e nella sfida per il titolo si sono imposte 6-1 6-4 all’italiana Bianca Del Sal in tandem con la svedese Sofia Dobriserevic.