Hitball: i risultati della settimana 16 e 17

SERIE A1 Dopo due settimane di scontri diretti e sorprese, In A1 è tutto novamente in discussione. La massima categoria continua infatti a regalare emozioni, sorpassi e controsorpassi. Partendo dalle zone nobili della classifica, il Piccolo Club , nello scontro diretto contro gli Evolution , porta a casa 3 punti e aggancio al secondo posto (a 27 pti) grazie a una prova corale. Un 113-88 che avvantaggia e non poco la campionessa in carica, con 25 punti di margine preziosissimi in caso di classifica avulsa o arrivo a pari merito. Red Devils rimangono quindi al vertice (30 pti), grazie alla vittoria esterna su Rdj ( 93-130 ), ma con 3 scontri diretti ancora da giocare, il vantaggio è ancora minimo per poter dormire sonni tranquilli. Nelle retrovie succede di tutto. Pazzeschi regolano Sunknights con una prova di forza ( 129-107 ) ma cedono nello scontro diretto contro Genova Hit Ball ( 91-63 ), facendosi riagganciare a 9 punti in classifica. RDJ in questo momento fanalino di coda, si arrendono in fretta contro i Lab To Hit ( 75-144 ), probabilmente per risparmiare le energie in vista degli scontri finali: una partita contro Genova e due contro i Pazzeschi, che possono risollevare le sorti della squadra o relegarla definitivamente alla retrocessione diretta. Nella corsa al sesto posto, l’ultima casella per accedere ai play-off scudetto, gli Sporting Team perdono tre match contro le 3 squadre che la precedono: Lab To Hit ( 110-144 ), Sotomayor ( 110-122 ) e soprattutto Sunknights ( 111-85 ), che con questa vittoria rimediano alla frittata contro i Pazzeschi e impostano un finale di Regular season decisamente più sereno. Classifica ancora molto difficile da decifrare, complici anche il diverso numero di gare disputate, ma che al momento sembra poter avvantaggiare proprio i Lab to Hit, attualmente la squadra che ha disputato meno partite (10) e con maggiori chances di riprendere le tre davanti, ritrovando la compattezza che ne ha contraddistinto la corsa ai due titoli consecutivi nel 2021/22 e 2022/23.

SERIE A2

In cadetteria, le vittorie dei Pellegrini Venaria (104-101) e dei Flamurtari (88-91) contro i Black Knights, spezzano i sogni di gloria del team di coach D’Oria. Un tiro da tre in entrambe le partite la differenza letale per i cavalieri neri, che testimoniano i mezzi e la crescita della squadra. In due partite decise da sfortunati episodi, i fratelli Varetto si alternano al ruolo di top scorer di giornata, ma devono arrendersi alle prove strepitose di Barone e compagni, nella città della reggia.

Per i Flamurtari, sorprendente terzetto di bomber: Evangelista si ferma a un insolito 29, ma viene degnamente supportato da Turigliatto (26) e Damiano (24).

Risultato portato a casa soffrendo e vedendosi rosicchiati i 14 punti di vantaggio accumulati nella prima mezz’ora. La rimonta dei Black Knights si ferma sul più bello, relegando il team Sinombre al settimo posto. Stagione finita? tutt’altro: il terzo posto è ancora ampiamente alla loro portata, considerando che i match da giocare, da qui in poi, saranno contro squadre decisamente meno attrezzate delle attuali pretendenti al trono.

Nel frattempo, tra Pellegrini Venaria (vittoriosi anche sugli Hit Bulls per 62-89) e Flamurtari, si inseriscono a sorpresa gli Skoppiati. Complici le 13 partite disputate (ben tre in più rispetto al team di coach Garzaro). I gialloblù hanno infatti la meglio sui Citmabun (93-114) e mettono così pressione agli Sheet che, per riprendersi la terza piazza, saranno costretti a un filotto di tre vittorie consecutive.

Nelle retrovie i Guardians Chivasso falliscono per soli 4 punti il colpaccio contro gli All Blacks (76-80). Un risultato migliore avrebbe infatti garantito un vantaggio potenzialmente decisivo nella lotta per la zona play-out salvezza. La sfida con Hit Bulls e Torino Warriors rimane quindi apertissima e sconsigliata ai deboli di cuore, a meno di una svolta da parte dei Warriors: con ancora 7 partite da giocare, se i guerrieri dovessero ritrovare maggiore compattezza, potrebbero diventare un’autentica mina vagante, magari sfruttando i match contro i team che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

SERIE B1

Rispetto alle altre categorie, la B1 sembra quella con minori sussulti possibili. Nulla di più distante dalla realtà, almeno per le squadre scese in campo, che anche nelle ultime due settimane, hanno dato vita a scontri emozionanti combattuti punto a punto. Un’attenta analisi della classifica, restituisce una chiara tripartizione delle squadre, tra quelle ormai sicure del podio, quelle sufficientemente distanti dalle zone pericolose e quelle ormai già sicure di retrocessione e play-out.

In coda, i Nomadi Venaria, nonostante l’evidente crescita dell’ultimo periodo, inchiodati a quota -1 si preparano a salutare la categoria, sperando di portare a casa la vittoria della bandiera nelle restanti 6 gare. Contro gli Hocheti Pokety, il 95-71 rivela una ritrovata vena realizzativa e anche una crescita in difesa, impedendo ai ragazzi di coach Zanetti di dilagare, come spesso accaduto durante il campionato.

Per la nona e ottava posizione, riflettori tutti sul doppio confronto tra Sporting Team Furious e Hitbusters, che garantiranno alla vincente un piazzamento migliore e uno scontro più soft nei play-out salvezza. Nessuno dei due team è ancora riuscito a battere le squadre che le precedono, nonostante i Furious ci siano andati molto vicini contro i Dracarys Chivasso. La sconfitta per 87-81 è una dichiarazione d’intenti che conferma l’ottimo momento dei blancos e gli enormi passi avanti fatti dal team.

A metà classifica troviamo un gruppo di 4 squadre con diversi stati d’animo: da un lato Skunk Milano e Dracarys Chivasso, che macinano punti e sembrano voler chiudere al meglio la stagione. Dall’altro Hammers e Decepticon, in caduta libera dopo aver combattuto a lungo per il podio. Continua il periodo nero dei Decepticon: Dopo la larga sconfitta contro i BioGhetTyson, il trend viene confermato anche contro i Trefferspan (90-43) e Skunk Milano (52-103), ancora matematicamente in corsa per la terza piazza.

I meneghini, vittoriosi anche sugli Hammers (99-81), sono ora la favorita per la quarta piazza ma lo scontro diretto contro i BioGhetTyson ed eventuali scivoloni dei ragazzi di coach Leonardi potrebbero offrire l’opportunità di sognare qualcosa di più. Infine, in zona podio, Trefferspan, Hocheti Pokety e BioGhetTyson proseguono nella loro corsa a tre. Alle già citate vittorie dei giovani team Trefferspan e Hocheti, i Bioghettyson rispondono con un emozionante e soffertissimo 89-88 contro gli Hammers. Partita che al momento consegna la medaglia di bronzo nelle mani dei BGT, al netto di eventuali harakiri. Il punto di svantaggio rispetto agli Hocheti Pokety rimane complicatissimo da recuperare e richiede un filotto di vittorie molto complesso da raggiungere, considerando che, nel loro cammino, Trefferspan e Milano saranno bruttissimi clienti.

SERIE B2

Nella quarta categoria, il campionato sta ormai volgendo al termine, ma il discorso play-out promozione è tutt’altro che chiuso. Monstars mantengono la vetta (26pti) con 3 partite ancora da giocare. La vittoria sui Padawan per 87-63 consente di mantenere il vantaggio di due punti sulle inseguitrici: Delirium Consulum e Iron Lion Tyson.

I Delirium piegano i Together Hit (51-63), relegandoli al settimo posto e allo scontro salvezza contro giovani ma temibili avversari che proverranno dal Torneo Start.

Gli Iron Lion Tyson continuano la strepitosa rimonta grazie alle vittorie contro Atletico Boomers (76-83) e Meatballs (56-79) - due successi che pesano come macigni perché infrangono i sogni di gloria dei ragazzi di coach D’Oria (ormai matematicamente esclusi dalla lotta scudetto) e di quelli di coach De Blasio. i Meatballs infatti, nonostante la vittoria sugli Homeless (83-75), si ritrovano adesso al quinto posto a 18 punti, col gradino più basso del podio distante 6 e 3 sole partite, in cui saranno obbligati a tutt’altro che scontate vittorie contro Iron e Boomers per risalire la china.

Situazione simile per gli Atletico Boomers, che dopo l’affermazione sui Padawan per 75-68, cedono contro i giovanissimi ragazzi di coach Leonardi, rimanendo quarti, a quota 21, ma con 2 sole partite da disputare: lo “spareggio” contro i Meatballs e la sfida contro la capolista Monstars, che già all’andata si è rivelata fatale per Martinelli e compagni.