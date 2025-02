Il primo evento internazionale del 2025 del tiro con l’arco è anche di fatto, esclusa la fase finale della Coppa del Mondo, quello che chiude al contempo la stagione indoor: i Campionati Europei Indoor 2025 andati in scena la scorsa settimana a Samsun (Turchia). L’Italia è grande protagonista soprattutto con le sfide a squadre, e conquista così il primo posto nel medagliere finale per nazioni (10 ori, 4 argenti e 6 bronzi), stesso numero di medaglie per i padroni di casa della Turchia che si fermano però al secondo posto (9 ori, 9 argenti e 2 bronzi), terzo posto per gli Atleti Neutrali Autorizzati (2 ori e 2 bronzi). Non manca certamente, come sempre, il contributo dei numerosi atleti piemontesi in gara.