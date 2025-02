Iveco Cus Torino Rugby: vittoria nel derby universitario contro il CUS Milano

Vittoria fondamentale quella conquistata dall'Iveco Cus Torino Rugby nel derby universitario contro il CUS Milano in Serie A Élite femminile. Un 12-22 finale e 5 punti in classifica importantissimi per la formazione allenata dai coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi. Queste le parole di coach Carbone: «Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, giocando molto con la palla in mano. Abbiamo reagito e giocato con cattiveria agonistica e organizzazione difensiva. Abbiamo saputo reagire agli attacchi milanesi, grazie anche a un pacchetto di mischia che ha fatto la differenza».