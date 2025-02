BEA Chieri: terzo periodo fatale, Casorate si prende i due punti

Diciannovesima giornata di Serie C Interregionale , con i Leopardi impegnati nella trasferta di Casorate Sempione per il match con GS Casorate . Partita a due volti della squadra di coach Conti, che mette in difficoltà la quinta della classe per tutto il primo tempo, per poi subire la reazione dei lombardi nella ripresa.

LA GARA

BEA Chieri esce sconfitta dalla sfida contro Basket Casorate Sempione per 69-64, al termine di una partita combattuta e caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. La squadra di coach Conti parte con il piede giusto, restando a contatto nel primo quarto e riuscendo poi a prendere il controllo della gara nel secondo periodo, chiuso con un buon vantaggio di 41-32 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, però, Casorate cambia marcia e mette in campo un terzo quarto di grande intensità. I padroni di casa alzano il livello difensivo e, approfittando di un momento di difficoltà di Chieri, piazzano un devastante parziale di 25-6 che ribalta completamente la situazione, riportandoli avanti sul 53-47. Nell’ultimo quarto, Chieri prova a reagire con orgoglio, cercando di rientrare nel match, ma Casorate gestisce con lucidità il vantaggio e respinge ogni tentativo di rimonta, chiudendo la gara sul 69-64. Un’occasione sprecata per BEA, che dopo un primo tempo solido paga a caro prezzo il blackout del terzo quarto.

IL COMMENTO

«La trasferta di Casorate ci lascia tanto rammarico perché avevamo una grande occasione per muovere la classifica contro una squadra che occupa il quinto posto – commenta coach Carlo Colò – È stata una partita dai due volti: nel primo tempo siamo andati al riposo sul +10, con la sensazione di poter portare a casa la vittoria grazie a ottime percentuali al tiro e a un’intensità difensiva incredibile. Al rientro dagli spogliatoi, però, gli avversari sono stati bravi a ricucire subito lo svantaggio con un parziale di 8-0. Pensavamo di poterci riaccendere e rientrare in partita, ma così non è stato e abbiamo passato il secondo tempo a inseguire. Dobbiamo fare un’analisi profonda di questa sconfitta, perché avremmo avuto la possibilità di compiere un passo avanti importante in classifica. Ora ci aspettano due incontri casalinghi contro avversari alla nostra portata. Tutta la squadra deve resettare il più velocemente possibile, perché la salvezza è alla nostra portata. Dopo una sconfitta del genere, dobbiamo avere ancora più fame per raggiungere i nostri obiettivi».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano al PalaEinaudi per la ventesima giornata di Serie C Interregionale. A Moncalieri si gioca una grande classica delle ultime stagioni: appuntamento domenica 2 marzo alle 18:00 per il match con Pallacanestro Ciriè.

GS CASORATE 69

BEA CHIERI 64

Parziali: 21-18, 32-41, 53-47

CASORATE: Beretta 12, Ferrario 5, Paparella 9, Ciardiello, Morosini 3, Pariani 2, Pirovano 5, Rotoni 10, Calleri, Barzon 11, Campo, Bellotti 12. All. Donati.

CHIERI: Possekel 14, Drame 14, Galliera Ricci 13, Stiffi 5, Gatti 5, Ruà 4, Okoro 3, Musto 3, Amadu 3, Pagano, Viggiano N.E. All. Conti, Ass. Colò, Ass. Turetta, Acc. Monteleone.