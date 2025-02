GranTorino Basketball Draft: l'Under 19 Eccellenza batte Varese

Grande prestazione dell’ Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft , che al PalaCollegno supera Pallacanestro Varese con il punteggio di 94-86 . Un match intenso e combattuto fino alla fine, con i gialloblù che hanno saputo trovare lo strappo decisivo nel finale grazie a una difesa aggressiva e a giocate di grande personalità. I migliori realizzatori della gara sono stati Alessandro Milone (25 punti), Zumstein (18) e Bossola (13) per GRANTORINO , mentre per gli ospiti si sono distinti Carità (27) e Prato (25).

LA GARA

L’inizio del match è scoppiettante, con GRANTORINO che parte forte e impone il proprio ritmo grazie a un Milone incontenibile, autore degli otto punti iniziali della squadra. Le triple di Bossola e Quagliotto e un’ottima conclusione di Losito nel pitturato portano i gialloblù sul 16-5, costringendo la panchina di Varese al timeout. La pausa sortisce l’effetto sperato per gli ospiti, che recuperano rapidamente lo svantaggio grazie a Prato e Carità. Sul finale del quarto, Mancino e Grillo danno un po’ di ossigeno a GRANTORINO, che chiude la frazione avanti 28-22.

Il match prosegue sui binari dell’equilibrio, con Prato e Carità protagonisti assoluti per i lombardi, mentre Milone e Bossola rispondono colpo su colpo per i gialloblù. Il centro di Varese domina nel pitturato, tenendo sempre a contatto gli ospiti. Nonostante i tentativi di allungo di GRANTORINO, i lombardi non mollano e vanno all’intervallo lungo sotto di sole cinque lunghezze: 49-44.

Dopo la pausa, Milone continua a guidare i suoi, ma la pressione difensiva degli ospiti si alza e i gialloblù commettono qualche errore di troppo in fase di gestione del pallone. Il match resta combattuto, con entrambe le squadre che trovano buone soluzioni offensive. Carità e Kangur segnano con continuità per Varese, che nel finale di quarto piazza un mini-break grazie alle triple di Tiago Scola e Turconi, riuscendo a chiudere la frazione avanti 69-72.

Varese prova ad allungare nei primi minuti, ma GRANTORINO risponde con determinazione. Bossola accorcia con un jumper, seguito da una tripla di Grillo che riporta i gialloblù in vantaggio sul 75-74. A questo punto, la squadra di coach Comazzi tenta l’allungo con Milone e Zumstein, ma Prato continua a essere una spina nel fianco per la difesa di casa. Obase, con due rimbalzi offensivi fondamentali, regala nuove opportunità ai gialloblù, che nei minuti finali alzano la pressione difensiva, recuperano palloni preziosi e allungano fino al 90-81 ancora con Grillo e Zumstein. Carità prova a riaprire il match con una tripla da distanza siderale, ma l’inerzia è tutta per GRANTORINO, che chiude la gara fissando il punteggio sul 94-86.

GRANTORINO Basketball Draft 94

Pallacanestro Varese 86

Parziali (28-22, 49-44, 69-72)

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 10, Ferrero ne, Obase 4, Marcato 2, Bossola 13, Mancino 6, Lo Buono 4, Losito 6, G. Milone 3, A. Milone 25, Quagliotto 3, Zumstein 18. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Pallacanestro Varese: Prato 25, Reghenzani, Acciari, Bosio 1, Tiago Scola Rocchetti 7, Tomas Scola Rocchetti 9, Carità 27, Turconi 6, Mantovani 4, Kangur 7.