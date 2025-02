Autosped BCC Derthona-Alama San Martino di Lupari: via alla vendita dei biglietti

Per questa importante sfida, sarà necessario il supporto del pubblico, che in casa e in trasferta non ha mai fatto mancare il sostegno ad Attura e compagne.

La Società comunica che i biglietti sono in vendita, a partire da stamattina, sul sito di Vivaticket e presso la sede del Derthona Basket sita in via San Marziano 4 a Tortona. I tagliandi, sino a esaurimento posti, saranno acquistabili anche presso la biglietteria della Cittadella dello Sport il pomeriggio del giorno di gara.

Il costo del biglietto intero è pari a 10 euro, mentre il ridotto (riservato ai ragazzi dai 15 ai 18 anni e agli Over 65) ha un prezzo di 5 euro.