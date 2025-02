Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Villafranca Piemonte per chiudere il discorso quinto posto

Spirito e compagne arrivano al derby dopo la vittoria per 0-3 a Roma che ha reso sempre più vicino e concreto l’obiettivo del il quinto posto in classifica. La certezza matematica arriverebbe con una vittoria contro Pinerolo, indipendentemente dal risultato: anche parità di punti con Busto Arsizio, le biancoblù sarebbero davanti grazie al maggior numero di vittorie. Per chiudere il discorso Chieri dovrà avere ragione di una Pinerolo motivata per ottenere un risultato positivo nell’ultimo impegno della regular season davanti al proprio pubblico.

Quello di domani sarà il derby torinese numero 22 fra Chieri e Pinerolo. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009, per un bilancio complessivo di 12 successi chieresi e 9 pinerolesi. Nella gara d’andata le ragazze di Bregoli si sono imposte 3-0. Due le ex, una per parte: Anna Gray e Yasmina Akrari.

«Sicuramente per noi la partita con Pinerolo è fondamentale per mantenere il quinto posto in classifica – fa il punto Sara Alberti – Arriviamo da un periodo positivo che ci ha visto conquistare la finale di Challenge e vogliamo continuare a far bene per affrontare al meglio quest’ ultima parte di stagione, che secondo me è anche la più bella. Tutte noi sappiamo quali sono i nostri obbiettivi e faremo di tutto per raggiungerli al meglio».