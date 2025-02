Al via la nuova stagione di enduro. Il moto club Alfieri nel weekend a Salerno

Anno nuovo, nuova stagione per il moto club Alfieri di Asti.

Questo fine settimana inizierà ufficialmente la stagione di enduro, con la prima tappa dei Campionati Assoluti d'Italia a Colliano (Salerno), l'1 e il 2 marzo.

In griglia di partenza il moto club astigiano sarà rappresentato dal giovane pilota Alessio Berger, che debutterà con i nuovi colori di un team ufficiale, Boano, in sella alla TM125.

«Cresciuto nelle fila del nostro sodalizio – spiegano dal moto club Alfieri, guidato dal presidente Roberto “Bobo” Galati - già dai primi passi nel mini enduro, il diciottenne Alessio ha una bella opportunità per un buon futuro. A lui va un grande in bocca al lupo da parte di tutto il nostro staff».