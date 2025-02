La Novipiù Monferrato Basket ospita Legnano 

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 26 Febbraio alle ore 20.30 sarà la SAE Scientifica Legnano a far visita alla Novipiù Monferrato Basket nel trentesimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West. Fino a pochi giorni fa la prima della classe indiscussa, poi due sconfitte consecutive hanno fatto perdere la testa della classifica alla squadra di coach Piazza a favore di Treviglio. Un calo fisiologico in un campionato giocato fino ad ora ai limiti della perfezione quello di Legnano con 23 vittore e 6 sconfitte. I Knights arriveranno a Casale con la voglia di ritornare a macinare punti. Nessun cambio rispetto alla sfida di andata, squadra esperta e composta da 9 effettivi di primissimo livello. Il play Sodero che viaggia a 11.2 punti di media, la guardia Oboe e l'americano di passaporto italiano Nik Raivio, 16.2 di media per lui. Nelle rotazioni Gallizzi, Scali e il giovane Lavelli. Pacchetto lunghi composto dal tandem Mastroianni-Quarisa in quintetto e dalla panchina Pietro Agostini e Francisco Fernandez. Sarà un altro impegno bello tosto per Pepper e compagni che di ritorno dalla Sicilia dovranno recuperare in fretta le energie e prepararsi ad affrontare un avversario scomodo. La gara di andata finì con la vittoria di Legnano per 91-75.