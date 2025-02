Gli Squali tornano all'appello serie B Interregionale dopo un fine settimana di grandi emozioni con la vittoria, la seconda consecutiva, in maglia Olimpia Milano della Next Gen Cup, la competizione organizzata da Lba e dedicata alle Under 19 di tutte le squadre di serie A.

A lanciare la carica è coach Giacomo Cardelli: «Dopo un week end di grande entusiasmo per la vittoria della Next Gen affrontiamo Quarrata, squadra fisica dotata di ottimo talento offensivo e fisicità difensiva, tipica delle squadre toscane, in quella che è la prima delle trasferte "lunghe" nel granducato. Affrontiamo un periodo ricco di partite tra U19 e serie B in cui il tempo per allenarsi insieme è poco; un ulteriore step di sviluppo per i nostri ragazzi che dovranno essere bravi a crescere all'interno delle singole partite, correggendo gli errori in corso d'opera. Sfrutteremo le ore in pullman, - dice il coach - per stare insieme, riguardare gli errori e cosa poter fare per migliorare ulteriormente e per recuperare il tempo che i vari campionati/competizioni ci hanno portato via».