GranTorino Basketball Draft: l’U17 Eccellenza sfida Derthona per il titolo regionale

GRANTORINO arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo aver superato nettamente Paffoni Fulgor Omegna nei quarti di finale (81-62 e 95-62) e College Basketball in semifinale (112-78). Tre performance davvero convincenti per i gialloblù che arrivano alla finale regionale da imbattuti con diciassette vittorie su altrettante partite giocate da inizio anno. A guidare i gialloblù saranno ancora una volta Milone e Mancino. Entrambi hanno raggiunto la doppia cifra in tutte e tre le sfide di accesso alla finale, valorizzando il gioco corale che ha caratterizzato i ragazzi di coach Ancona per tutta la prima parte della stagione.