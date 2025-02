Carattere e concretezza, una super Torino sbanca Rimini

QUINTETTI

Rimini: Grande, Marini, Anumba, Johnson, Simioni

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Seck

Primi minuti di gioco a ritmo contenuto, con entrambe le squadre che faticano a trovare fluidità offensiva. In avvio di gara è Taylor l’unico a trovare la via del canestro, ma la difesa permette a Torino di tenere tutto in equilibrio, impedendo agli esterni di Rimini di entrare in partita. La svolta arriva con l’ingresso in campo di Ladurner, innescato ripetutamente da Schina per segnare 8 punti veloci che danno il vantaggio ai gialloblù in chiusura di primo quarto. Il parziale è di 14-19.

Avvio di secondo quarto che vede la Reale Mutua tenere il gap grazie al buon contributo di Landi, che trova il canestro dall’arco e fa il lavoro sporco nella metà campo difensiva. Torino gira bene il pallone e si mette in moto Ajayi: il nigeriano entra definitivamente in partita e porta i suoi addirittura al massimo vantaggio sul momentaneo +13 (23-36). Rimini prova a reagire ma Torino regge bene e conserva la doppia cifra di vantaggio fino alla pausa lunga grazie alle iniziative individuali di Schina. Si va negli spogliatoi sul 32-42.

Alla ripresa inizia il tentativo di rimonta dei romagnoli, che trovano con continuità Camara sotto canestro per riportare il gap in cifra singola: sul 40-48, coach Moretti chiama timeout per interrompere il gioco con l’inerzia che iniziava a spostarsi dalla parte di Rimini. Torino è in difficoltà contro la zona dei padroni di casa, i quali ne approfittano e si avvicinano prepotentemente, sfruttando le giocate di Marini (45-48). Si alzano i ritmi e le percentuali al tiro: Rimini va a segno dall’arco con Johnson per rimanere in scia, ma Torino ritrova la quadra in attacco con le triple di Montano e Severini, oltre a un ottimo Ladurner vicino a canestro.

Ultima frazione che si apre sulla falsariga degli ultimi minuti del terzo quarto, con Rimini che trova il canestro con fluidità ma Torino che risponde colpo su colpo – con Taylor e ancora Ladurner – per tenere i romagnoli a distanza di sicurezza. Nei minuti finali Rimini si gioca il tutto per tutto e torna a -5 con il solito Johnson: a poco più di un minuto dalla fine, Torino è avanti di 5 sul 75-80. La Reale Mutua rimane concreta e lucida fino alla fine, resistendo all’ultimo tentativo disperato di recupero romagnolo. Torino espugna quindi il Flaminio con freddezza nei tiri liberi finali. Finisce 80-85.

Coach Moretti in sala stampa dopo la partita: «Siamo stati straordinari, abbiamo giocato una partita strepitosa. La nostra prestazione è stata attenta nei dettagli, abbiamo resistito a ogni tipo di spallata, ringrazio i giocatori che sono stati straordinari. Tutto questo contro una squadra eccellente, ben allenata, ai vertici della classifica. Tutto questo assume un valore importante. Il gruppo si sta solidificando, sta mostrando carattere e di questo sono molto orgoglioso.»

RivieraBanca Basket Rimini 80

Reale Mutua Torino 85

Rimini: Tomassini 10, Johnson 20, Marini 13, Ruggeri ne, Bedetti, Anumba 2, Camara 10, Amaroli ne, Robinson ne, Simioni 18, Grande 7, Masciadri. All. Dell’Agnello. Rimbalzi: 43 (Johnson 13). Assist: 16 (Tomassini, Marini 5).

Torino: Schina 8, Ajayi 24, Landi 6, Ladurner 16, Ghirlanda 2, Seck, Avino ne, Severini 3, Taylor 19, Montano 7. All. Moretti. Rimbalzi: 35 (Ajayi 12). Assist: 10 (Schina, Montano 3).