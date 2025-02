Il derby è della Wash4Green Pinerolo: 3-1 sulla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte Akrari e compagne riscattano il risultato della gara di andata prendendosi tre punti preziosi. La squadra prosegue, dunque, sulla cresta dell’onda disputando un’altra grande gara. Sulla prestazione di Chieri influisce il brutto colpo subito poco prima del fischio d’inizio quando Zakchaiou atterrando si infortuna gravemente ad una caviglia. È Pinerolo a guidare il gioco per tutta la partita, salvo un piccolo calo nel finale del terzo set. D’Odorico, schierata subito in campo, regala una prestazione da urlo e con 17 punti si prende anche il premio Mvp. Ma la vittoria è di tutto il gruppo, come dimostrano i numeri, 22 punti per Smarzek, 14 per Sorokaite e 12 per Akrari. Dai nove metri sono 12 i punti messi a segno dalle pinelle contro 0 ace di Chieri. Tutto funziona alla perfezione mentre nella metà campo ospite non bastano i 14 punti di Gicquel.

LA PARTITA

1 SET | Partenza equilibrata con Akrari che dai nove metri piazza subito un ace (3-1). Gicquel riporta palla nella propria metà campo poi si procede punto a punto fino al 8-8 quando le padrone di casa rimettono la testa avanti con Sorokaite in prima linea (10-8). Il capitano biancoblù trova un altro ace con l’aiuto del nastro portando a +3 Pinerolo. Cambi sotto rete regala gioie (17-12) e l’attacco out di Lyashko vale il 19-12. La Wash4Green difende il vantaggio e con D’Odorico mette a segno il set point. Ci pensa poi Sorokaite a chiudere 25-20.

2 SET | Subito +3 per le pinelle con Sorokaite al servizio a mettere in difficoltà la ricezione ospite (1-4). Bregoli chiama il primo time out. La musica non cambia, le padrone di casa spingono sull’acceleratore mentre dall’altra parte della rete si fatica in ogni fondamentale (13-3). Gicquel prima in attacco poi al servizio accorcia le distanze (18-14). Sylves blocca la strada a Skinner e Sorokaite sfrutta bene le mani del muro per il 24-18. D’Odorico in pipe firma il 25-18.

3 SET | Chieri ritorna in campo con grinta e aggressività nel terzo parziale. Omoruyi gioca bene in attacco alternando i colpi e portando le compagne a +2 (7-9). Gicquel incalza (8-11) ma la Wash4Green punta su Smarzek per riportarsi subito sotto (10-11). Ripreso il ritmo Pinerolo mette a segno un ottimo break con D’Odorico al servizio e, come nei precedenti set, mette la testa avanti guidando il gioco (18-14). Akrari difende il vantaggio (21-18), La Reale Mutua non molla, Alberti e Omoruyi in attacco accorciano 23-22 e il finale di set diventa incandescente. Chieri annulla due palle set poi piazza il controsorpasso e riapre i giochi sul 26-28.

4 SET | Cambi dai nove metri guida il break delle pinelle per il +4 iniziale (6-2). Akrari ferma Skinner e Smarzek attacca il pallone che vale l’11-6. La Wash4Green non si ferma, continua a macinare punti fino ad arrivare al massimo vantaggio (15-6). La Reale Mutua ci prova ma il divario è troppo ampio e con Cambi Pinerolo chiude 25-16.

SALA STAMPA

Sofia D’Odorico MVP (Wash4Gren Pinerolo): «È bello chiudere così la Regular Season, tutto quello che poi è successo nel mezzo, giocare qua e partire titolare, dietro c’è un lavoro immenso e mi emoziona tanto parlarne adesso. Si è chiuso un cerchio, però la cosa più importante è che abbiamo giocato una grande pallavolo di squadra, è dura starci dietro quando giochiamo così. Speriamo che Katerina possa riprendersi presto, è stato un brutto colpo per Chieri ma brave noi per quello che abbiamo fatto».

Filippo Vergnano (Reale Mutua Fenera Chieri ’76): «Questa sera l'aspetto sportivo passa chiaramente in secondo piano a seguito del brutto infortunio di Katerina Zakchaiou, a cui tutti rivolgiamo il nostro pensiero. Nonostante la serata estremamente difficile le ragazze hanno avuto una grossa reazione nel terzo set dimostrando di avere carattere, questo ci fa ben sperare in vista degli importantissimi impegni che ci attendono»

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 3

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 1

Parziali (25/20, 25/18, 26/28, 25/16)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 14, Cambi 6, Sylves 9, D’Odorico 17, Smarzek 22, Akrari 12, Moro (L), Avenia, Moreno. Non entrate: Bussoli, Bracchi, Rubright, Di Mario (L). All. Marchiaro.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Skinner 7, Lyashko 13, Alberti 13, Van Aalen 4, Gicquel 14, Omoruyi 13, Spirito (L), Buijs 1, Anthouli 2, Guiducci. Non entrate: Gray, Bednarek (L). All. Bregoli.

ARBITRI: Venturi Giuliano, Goitre Mauro.

NOTE | Spettatori: 1210. Durata set: 25’, 29’, 33’, 27’. Tot 114’. MVP: Sofia D’Odorico.