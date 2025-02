Questo l’epilogo di una serata nerissima per le chieresi che durante il riscaldamento perdono a causa di un grave infortunio Katerina Zakchaiou: appoggiando male un piede a terra la centrale si fa seriamente male e viene trasportata in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni a seguito di approfondimenti medici.

Senza Gray, ancora indisponibile, Bregoli ridisegna il sestetto inserendo Lyasko (per lei esordio da titolare in campionato) al centro con Alberti. Con loro la diagonale Van Aalen-Gicquel, Omoruyi e Skinner schiacciatrici, Spirito libero.

Inevitabilmente scosse per l’accaduto, le biancoblù faticano a entrare in partita. Pinerolo da parte sua esprime un’ottima pallavolo, spinge forte in battuta (a fine gara gli ace diretti saranno ben 12) e senza particolari problemi vince a 20 e 19 i primi due set. Nel terzo set Chieri si ritrova ma dopo una buona partenza (5-8) va sotto 20-16. Sembra finita, invece con una grande reazione di carattere le ragazze di Bregoli recuperano e chiudono 26-28 dopo aver annullato tre palle match. La quarta conclusiva frazione, di nuovo senza storia, termina 25-16 per Pinerolo.

Il premio di MVP viene assegnato a D’Odorico, autrice di 17 punti. Chiudono in doppia cifra fra le padrone di casa anche Smarzek (top scorer con 22 punti), Sorokaite (14) e Akrari (12). Per Chieri le notizie migliori arrivano dal reparto centrale con i 13 punti a testa realizzati da Alberti e Lyasko.

La cronaca

Primo set – Sorokaite mette a terra il primo pallone dell’incontro. Pinerolo tenta il break (3-1, 5-3), Chieri rientra e sul 6-6 passa avanti per la prima volta con Skinner. Sull’8-8 Smarzek e Sorokaite danno un nuovo doppio vantaggio alle pinerolesi, che poi allungano progressivamente il vantaggio: +3 con un ace di Akrari aiutato dal nastro (13-10), +4 con un attacco di Smarzek (15-11), +5 con una contesa a rete vinta da Cambi (17-12). Da lì in poi il distacco fra le due squadre resta pressoché invariato. Sul 24-18 Lyasko annulla due palle set. Al terzo tentativo Sorokaite chiude 25-20.

Secondo set – Con un proficuo turno di servizio di Sorokaite le padrone di casa ripartono molto bene e sul 4-1 Bregoli deve già chiamare il primo time-out. Omoroyi torna a muovere il punteggio chierese (5-2) ma il gioco resta in mano a Pinerolo. Sul 7-2 Bregoli inserisce Guiducci e Buijs per Van Aalen e Omoruyi. La mossa non dà l’esito sperato. Su servizio di Samrzek le ragazze di Pinerolo vanno in fuga toccando il +10 sul 13-3. Un primo tempo di Alberti interrompe il filotto pinerolese, quindi un errore di D’Odorico, un attacco di Gicquel e un muro di Lyasko riducono il passivo (13-7). Sul 16-9 Bregoli rimanda in campo Van Aalen e Omoruyi. Su servizio di Gicquel le biancoblù si riavvicinano ulteriormente (19-15), ma da 21-17 i colpi di Sylves e Sorokaite spengono le ultime velleità chieresi di rimonta. Alla seconda palla set D’Odorico consegna la seconda frazione a Pinerolo (25-19).

Terzo set – Con una ritrovata incisività in battuta Chieri rientra bene in campo. Sul 4-4 i punti di Alberti, Omoruyi e Lyashko danno un break a 5-8. Ancora sotto di tre punti sull’8-11 (Gicquel), con gli attacchi di Smarzek e D’Odorico le padrone di casa raggiungono la parità a 13, poi con Sylves passano in vantaggio per la prima volta sul 15-14. Sorokaite garantisce un ulteriore strappo a Pinerolo (18-14). Dopo il 20-16 di Akrari un attacco di Skinner e un muro di Alberti riportano sotto Chieri (20-18). Ancora Akrari mette a segno il 21-18. Segue un fase dominata dal cambio palla fin quando a conclusione di un combattutissimo scambio le ragazze di Bregoli ottengono il 23-22 con Omoruyi. D’Odorico sigla il 24-22 regalando due palle match a Pinerolo. La prima se ne va su attacco lungo di Sorokaite; la seconda viene annullata da Buijs, appena entrata al posto di Gicquel. Ai vantaggi il primo punto è delle padrone di casa con Sylves. Lyashko realizza il 25-25, poi Skinner guadagna una palla set ma Sorokaite la annulla. Sul 26-26 Van Aalen vince una contesa a rete (26-27), poi Alberti mura Sorokaite portando l’incontro al quarto set (26-28).

Quarto set – Sul 2-2 i buoni servizi di Cambi propiziano un allungo pinerolese a 6-2. E’ ancora la battuta a garantire a Pinerolo ulteriori strappi, da 9-5 a 11-5 con Akrari, e da 11-6 a 15-6 con Smarzek. Gli ingressi di Guiducci e Anthouli non cambiano l’andamento di un set incanalato a favore di Pinerolo che conserva ancora 9 punti di vantaggio sul 21-12 (attacco di Smarzek) per far poi scendere i titoli di coda alla prima palla match con Cambi (25-16).

Il commento

Filippo Vergnano: «Questa sera l’aspetto sportivo passa chiaramente in secondo piano a seguito del brutto infortunio di Katerina Zakchaiou, a cui tutti rivolgiamo il nostro pensiero. Nonostante la serata estremamente difficile le ragazze hanno avuto una grossa reazione nel terzo set dimostrando di avere carattere, questo ci fa ben sperare in vista degli importantissimi impegni che ci attendono».

Wash4green Pinerolo 3

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1

Parziali (25-20; 25-19; 26-28; 25-16)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 6, Smarzek 22, Sylves 9, Akrari 12, Sorokaite 14, D’Odorico 17; Moro (L); Avenia, Moreno. N. e. Cosi, Bussoli, Bracchi, Rubright, Di Mario (2L). All. Marchiaro; 2° Naddeo.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Gicquel 14, Alberti 13, Lyasko 13, Omoruyi 13, Skinner 7; Spirito (L); Guiducci, Buijs 1, Rolando, Anthouli 2. N. e. Gray, Bednarek (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

ARBITRI: Venturi e Goitre di Torino.

NOTE: presenti 1210 spettatori. Durata set: 25′, 29′, 33′, 27′. Errori in battuta: 7-0. Ace: 12-0. Ricezione positiva: 55%-41%. Ricezione perfetta: 22%-17%. Positività in attacco: 40%-40%. Errori in attacco: 8-15. Muri vincenti: 7-10. MVP: D’Odorico.