BEA Chieri: le gare del settore giovanile  

Tra le partite degli ultimi giorni, l'Under 14 Femminile chiude il girone di regular season, con una vittoria al cardiopalma con Derthona Basket. L'Under 14 Gold inizia con la vittoria con Don Bosco Crocetta Torino la seconda fase Top (poi cede con Gators nella seconda giornata), mentre l'Under 19 Gold conquista il primo posto del girone superando Novipiù Campus e ribaltando lo scontro diretto della gara d'andata. L'Under 13 Gold supera Alba e l'Under 17 Regionale vince con Basket 2000 Nichelino e l'Under 17 Uisp supera Nichelino. Doppio successo dell'Under 14 Uisp con Bussoleno (recupero gara d'andata e gara di ritorno).

Cedono l'Under 14 Regionale T-Sec con Reba Torino, l'Under 13 Regionale con Tam Tam Torino, la Top Junior con Polisportiva Venaria e l'Under 15 Uisp con Franzin Val Pellicans.