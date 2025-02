Prestazione eccezionale, Monferrato batte Legnano 

82-75 il risultato finale con Niccolò Martinoni miglior realizzatore dei rossoblù con 22 punti a referto. Coach Corbani conferma il quintetto già visto nelle ultime uscite con Guerra e Vecerina insieme, Pepper, Martinoni e Wojciechowski a completare. Pronti via i ritmi sono alti, come ci si aspettava. Legnano è squadra solida e ben organizzata, anche se non sta attraversando il suo miglior periodo di forma. La partita è nervosa e ruvida, Quarisa difende forte, ma sotto canestro Kuba Wojciechowski fa valere esperienza e centimetri. Il fatturato degli ospiti è equamente distribuito fra tutti gli effettivi scesi in campo. Legnano chiude davanti 20-24, ma la Novipiù è agganciata. Nel secondo periodo, Monferrato aggiusta la difesa e limita le opzioni offensive degli avversari. Corbani pesca dalla panchina il giovane Luca Ravioli che disputa una partita eccezionale, 10 minuti e 5 punti alla prima gara vera della sua carriera per il prodotto del settore giovanile monferrino, pressione difensiva e un paio di canestri di personalità. Jakub Wojciechowski domina sotto le plance, raccogliendo rimbalzi cruciali e convertendoli in punti. Dalton Pepper contribuisce con tiri dalla distanza, e la squadra di casa riesce a ribaltare il punteggio, chiudendo il primo tempo in vantaggio 38-37.

Al rientro dagli spogliatoi, Monferrato aumenta l’intensità. Sodero è impreciso ai liberi, la difesa asfissiante costringe Legnano a commettere errori, mentre in attacco si accendono Umberto Stazzonelli e il K Martinoni. Dia entra in campo e con la sua energia recupera un paio di rimbalzi decisivi. Un parziale di 22-15 nel terzo quarto permette a Monferrato di allungare sul 60-52. Nell’ultimo periodo, Legnano tenta la rimonta. Guglielmo Sodero e Francesco Oboe segnano canestri importanti, Nik Raivio che fino ad ora non aveva brillato mette in mostra tutto il suo talento e con 2 triple riavvicina pericolosamente Legnano ai rossoblù. Ma nel finale Vecerina è una sentenza e inchioda il punteggio sul 82-75. Grande soddisfazione per tutti i ragazzi che hanno offerto una prova sontuosa contro una delle migliori squadre del campionato. Prestazioni da sottolineare quelle dei due lunghi monferrini Martinoni 22 punti e 13 rimbalzi, e Wojciechowski: 16 punti e 7 rimbalzi.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Credo che questa partita sia stata un po’ la continuità degli ultimi minuti di Agrigento dove la squadra ha difeso con grande energia ed ha dato ritmo con la difesa ad un attacco che per necessità era diverso da quello che era. Questo processo di adattamento mi sembra sempre più rapido e performate. Oggi in molti possessi siamo andati a cercare le cose che stiamo cambiando. Siamo soddisfatti di tutti i ragazzi che sono scesi in campo che ci hanno dato quello che serviva. Adesso testa a Lumezzane perchè abbiamo ancora tutto aperto, tutte le squadre giocano ancora per un obiettivo e nessuno molla.»

Novipiù Monferrato Basket 82

SAE Scientifica Legnano 75

Parziali (20-24, 18-13, 22-15, 22-23)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 22 (6/15, 1/5), Jakub Wojciechowski 16 (8/10, 0/1), Dalton Pepper14 (4/11, 2/5), Umberto Stazzonelli 12 (3/5, 0/0), Simone Vecerina 9 (2/6, 1/5), Luca Ravioli 5 (2/2, 0/0), Francesco Guerra 2 (1/2, 0/2), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 – Rimbalzi: 47 12 + 35 (Niccolo Martinoni13) – Assist: 15 (Simone Vecerina 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 18 (4/13, 3/3), Francesco Oboe 12 (3/5, 1/3), Guglielmo Sodero 11 (5/8, 0/1), Pietro Agostini 11 (3/4, 1/2), Mattia Mastroianni 7 (1/4, 1/3), Ezio Gallizzi 7 (2/7, 1/2), Andrea Quarisa 3 (1/4, 0/0), Guido Scali 3 (0/1, 0/1), Francisco Fernandez 3 (0/0, 1/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 27 2 + 25 (Nik Raivio 8) – Assist: 9 (Nik Raivio, Andrea Quarisa 3)