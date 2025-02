Volley Parella: prima Finale Provinciale Giovanile della stagione con la U19M

Primo traguardo stagionale per i #VPTBOYZ: la nostra UNDER 19 MASCHILE di coach Rigamonti ha la meglio in semifinale contro PT Amaranto e conquista la finale provinciale che si giocherà domenica 2 Marzo a Villafranca Piemonte contro PVL BP TERMOSANITARI.

Vittoria nella semifinale di andata per la UNDER 17 MASCHILE di coach MESTURINI in trasferta contro CAST LASALLIANO: un 3 a 1 maturato nonostante una partita giocata non al meglio dove l’importanza del risultato ha influito molto sulla prestazione dei ragazzi. Semifinale di ritorno martedì 4 Marzo per staccare il pass della finale provinciale di categoria!

La UNDER 15 MASCHILE ROSSA invece si è agevolmente qualificata per le semifinali del tabellone finale che inizieranno questo week end: nel quarto di finale ha avuto la meglio su ASCOT LASALLIANO VOLLEY TORINO con una buona partita che ha permesso di portare a casa un netto 3 a 0.

Ha riposato invece la UNDER 15 MASCHILE BLU in attesa della pubblicazione dei calendari del girone di classificazione.

Chiudiamo con l’unica squadra dei campionati di serie che ha giocato: ennesima sconfitta invece per la la nostra 1DIVM che, non riesce a mettere in campo i continui miglioramenti che la squadra riesce ad esprimere in allenamento!

1DIVMA

HYSTERON VAL CHISONE - VOLLEY PARELLA TORINO 3 – 0

Parziali (25/16 25/18 25/21)

U19M – RITORNO SEMIFINALE TABELLONE FINALE PROVINCIALE

VOLLEY PARELLA TORINO – PT AMARANTO 3 - 0

Parziali (25/13 25/17 25/18)

U17M – ANDATA SEMIFINALE TABELLONE FINALE PROVINCIALE

CAST LASALLIANO - VOLLEY PARELLA TORINO 1 -3

Parziali (20/25 95/27 21/25 21/25)

U15M – QUARTI DI FINALE TABELLONE FINALE PROVINCIALE

VOLLEY PARELLA TORINO ROSSA - ASCOT LASALLIANO VOLLEY TORINO 3 -0

Parziali (25/14 27/25 25/08)