Altro supplementare, altra vittoria: la Paffoni supera Desio

Nel secondo periodo la Fulgor prova a scappare, riuscendo a portarsi anche sul +10 con le triple di Misters e Ferraro, ma è un fuoco di paglia che i padroni di casa ricuciono velocemente. Mazzantini continua a trovare buone soluzioni e permette ai rossoverdi di mantenere le redini del match nonostante il vantaggio andato perso, con l'intervallo che trova le due squadre sul punteggio di 34-36.

Nel terzo periodo salgono le difese e entrambe le compagini faticano a trovare il fondo della retina; la Paffoni resta in scia seppur a singhiozzo e nel momento del vantaggio casalingo riesce subito a riprendere il controllo del match ritrovandosi in perfetta parità sul 45-45. L'ultimo quarto non trova scossoni particolari in una corsa serrata che vede il primo allungo, targato Misters e Balanzoni, sul +5 a 2' dalla fine: Desio risponde ancora una volta con l'esperienza di Chiumenti e sul pareggio dall'arco di Cipolla, Misters non riesce a trovare il colpo di reni sulla sirena.

Ci vuole l'overtime per assegnare i due punti in palio, con la Paffoni a cercare subito la fuga dalla distanza con Ferraro, Misters e Mazzantini a segno. Desio non molla, ma ogni tentativo di riavvicinamento viene prontamente respinto da Balanzoni e compagni, con il capitano a firmare il 2/2 ai liberi che consegna la vittoria alla squadra di coach Eliantonio.

Rimadesio Desio 68

Paffoni Fulgor Basket Omegna 77

Parziali (15-17, 19-19, 11-9, 15-15, 8-17)

Rimadesio Desio: Alberto Chiumenti 15 (7/11, 0/0), Alessandro Cipolla 15 (3/11, 3/7), Carlo Fumagalli 10 (2/5, 2/5), Daniel alexander Perez 7 (2/8, 1/5), Stefano Elli 6 (3/7, 0/3), Marco Torgano 6 (0/2, 2/5), Matteo Tornari 4 (2/2, 0/2), Andrea Mazzoleni 3 (1/3, 0/3), Luca Albique 2 (1/2, 0/0), Filippo Viviani 0 (0/0, 0/0), Ethan giuseppe Owona 0 (0/0, 0/0), Matteo Mititelu 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 22 (2/5, 5/10), Massimiliano Ferraro 15 (3/4, 3/4), Saverio Mazzantini 15 (3/5, 2/7), Jacopo Balanzoni 13 (5/8, 0/0), Francesco Paolin 6 (2/6, 0/3), Matteo Maruca 2 (1/8, 0/1), Arsenije Stepanovic 2 (1/4, 0/2), Matteo Corgnati 2 (0/0, 0/2), Diego Terenzi 0 (0/1, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)