Grande pubblico a Corneliano per le finali U17 Eccellenza

A laurearsi campione è stata la squadra di Grantorino, che ha superato in finale Tortona. Terzo posto per Borgomanero e quarto per Vado.

Il livello è stato altissimo e l’atmosfera adrenalinica, spiace ancora una volta che un evento del genere debba aggiungersi all’elenco ormai infinito di quelli che si sono disputati “in esilio” da Alba, città che non ha neppure un singolo campo da basket regolare ed è a dir poco da non credere. Una città da oltre 30'000 abitanti e un altissimo numero di praticanti sul territorio che si trova ad essere senza campo (e senza un palazzetto dello sport adeguato) è davvero un unicum nel panorama non solo provinciale, non solo regionale e nazionale, ma probabilmente mondiale.