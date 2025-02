Gli Squali interrompono la cavalcata a Quarrata

Nella seconda giornata di Play-in Gold si interrompe la cavalcata dell’Oleggio Magic Basket che cede a Dany Basket Quarrata 91-74. Partita molto fisica, ma con gli Squali che hanno lottato fino alla fine.

In campo ci sono Antonini, Regoli, Tiberti, Molteni e Angelucci, per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Borsani e Suigo. È un avvio brusco per gli Squali che in poco tempo si trovano sotto 14-4 e coach Catalani li richiama subito; Squali un po’ distratti in attacco, non è lo stesso per Quarrata che corre (16-9) e chiude il quarto 25-15.

Alla ripresa i padroni continuano a essere precisi al tiro (36-19), gli Squali trovano qualche punto in rimonta (36-22) ma un contropiede di casa porta Catalani a chiamare di nuovo la pausa (41-22). De Ros, Lonati e Ceccato rosicchiano un po’ di distanza (48-28), Antonini dalla lunetta fa chiudere il primo tempo 54-31.

Alla ripresa Quarrata torna in campo con due bombe nell’arco di venti secondi (60-31), ma gli Squali hanno tutt’altro atteggiamento e iniziano a lottare (un parziale biancorosso di 2-10 vale il 62-41). Karem spara dall’arco ed è pausa per Quarrata (67-50). La coppia Regoli-Tiberti fa male agli Squali e alla terza sirena è 70-50. L’avvio di quarto quarto è la fotocopia del primo, ancora due bombe di casa (76-54). Capitan Pilotti ne mette cinque in fila dei suoi (79-57), Lonati si carica in spalla la squadra e la rimonta, con pazienza, è servita: con poco meno di tre minuti sul tabellone è 84-74 e time out per Quarrata. Retine ferme da entrambe le parti, ci pensa Angelucci a un minuti a metterla da tre, gli Squali lottano, ma il finale non sorride loro: 91-74.

Dany Basket Quarrata 91

Oleggio Magic Basket 74

Parziali (25-15; 29-16; 16-19; 21-24)

Quarrata: Angelucci 16, Mongelli, Artioli 9, Nyuol Nyuol, Balducci 3, Molteni 12, Calabrese ne, Bortnikovs, Regoli 18, Antonini 5, Babovic, Tiberti 28. All. Tonfani.

Oleggio: De Ros 5, Casella 15, Karem 6, Pilotti 12, Toffanin, Borsani 2, Youssef, Suigo 5, Lonati 27, Ceccato 2, Grassi, Van Elswyk. All. Catalani.