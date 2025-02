IVECO Cus Torino: nel derby piemontese “Combattere sarà la nostra parola d’ordine”

«Combattere sarà la nostra parole d’ordine» afferma l’head coach Lucas D’Angelo . Per la tredicesima giornata di campionato si prospetta una sfida da non perdere, con due formazioni cariche, reduci da una vittoria, che hanno avuto una settimana di pausa per affinare le strategie e ricaricare le energie. Non sarà facile per i cussini, essendo i biellesi terzi in classica e visti i numerosi infortuni, ma i XV biancoblu cercheranno di sfruttare il fattore campo a proprio vantaggio.

Il direttore tecnico ha poi aggiunto: «Torino-Biella è il derby piemontese più quotato delle ultime stagioni. In questo momento il Biella è in un ottimo stato forma, noi invece abbiamo qualche difficoltà di organico. Però tra di noi sono sempre venute fuori partite molto combattute e questo è quello che faremo durante tutta la gara. Abbiamo sempre saputo reagire con grinta e con orgoglio alle difficoltà che ci si sono presentate durante la stagione e a questo ci appelleremo noi in questo momento di difficoltà ma anche di consapevolezza e di orgoglio da parte dei nostri giocatori. Invitiamo tutte le persone che vogliono avvicinarsi al campo a venire a vedere una partita di rugby che regalerà emozioni».

L’attesa è alta e i tifosi sono pronti a sostenere i ragazzi universitari! Vi aspettiamo alle 14:30 al campo A. Albonico (Strada del Barocchio 27, Grugliasco) per la sfida della Serie A1 maschile (che verrà anche trasmessa live sulla pagina Facebook Cus Torino Rugby).

Anche per le altre categorie sarà un weekend ricco di appuntamenti:

Sabato 1 marzo alle ore 15:30 l’Under 14 cussina si sfiderà in un triangolare a Recco con le Province dell’Ovest e Sanremo.

Invece domenica 2 marzo oltre la Serie A1 maschile l’Albonico sarà protagonista di altri match: alle ore 11:00 la Serie C scenderà in campo con il San Mauro, per poi continuare con l’Under 18 del progetto NRG Academy che alle ore 12:30 affronterà il Viadana in una sfida valida per il Campionato Interregionale Elitè. Infine la squadra di Serie A Elitè femminile si misurerà in trasferta a Roma contro la Capitolina. Kick off fissato alle ore 14:30.