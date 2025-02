Alla Basket Torino School Cup trionfa il Liceo Volta

Una giornata finale che ha sancito il successo di questa iniziativa – a cui hanno partecipato 8 istituti in questa “edizione pilota” – dedicata agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della pallacanestro e rafforzare il legame con il club gialloblù. L’entusiasmo sugli spalti e il coinvolgimento attivo degli studenti hanno reso la giornata un’esperienza indimenticabile, con tifo acceso e sempre nel segno del fair play.

Dopo un torneo combattuto, la fase finale ha visto il Liceo Volta imporsi come campione della prima edizione, conquistando il titolo al termine di una straordinaria rimonta nella finalissima contro l’IIS Primo Levi.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza di alcuni atleti della prima squadra della Reale Mutua Basket Torino, che hanno seguito da vicino la finalissima e sostenuto i giovani protagonisti del torneo. Inoltre, sulle panchine delle squadre finaliste erano presenti coach Paolo Moretti e gli assistenti Alessandro Iacozza e Federico Tosarelli, che hanno dato il loro contributo tecnico e motivazionale ai ragazzi in campo.

I RISULTATI DELLE FINAL FOUR (due tempi da 10’ nelle semifinali; due tempi da 15’ per la finale)

Semifinali:

Liceo Volta - IIS Avogadro 37-21

Liceo Einstein - IIS Primo Levi 31-36

Finale 1° posto:

Liceo Volta - IIS Primo Levi 46-32

Un match conclusivo dai due volti, con il Primo Levi partito forte e capace di mettere in difficoltà il Volta per tutta la prima parte di gara. Poi, la clamorosa rimonta dei liceali, guidati dal top scorer del torneo Zeno Lazzari, per ribaltare la partita fino al trionfo finale.

I PREMI ASSEGNATI

Campione della Basket Torino School Cup 2025: Liceo Volta

MVP del Torneo: Zeno Lazzari (Liceo Volta)

Miglior Giocatrice: Elisa Tarantini (SIES Spinelli)

Gara di tiro da tre punti: Giuseppe Nogara (IIS Primo Levi)

Le squadre che hanno partecipato alle Final Four hanno ricevuto i seguenti riconoscimenti offerti da Ecosum, partner del torneo per il merchandising scolastico:

• 1° posto: Buono da 300 euro

• 2° posto: Buono da 200 euro

• 3° e 4° posto: Buono da 100 euro

INIZIATIVE COLLATERALI

Oltre alla competizione sul parquet, la Basket Torino School Cup 2025 ha visto protagonisti gli studenti in molte altre attività, dal tifo organizzato a performance di cheerleading, fino alla creazione di vere e proprie aree comunicazione per raccontare le gesta dei protagonisti delle singole squadre.

Al termine dell’evento, il club ha riconosciuto i seguenti premi proprio per queste attività

• Premio Miglior Area Comunicazione: assegnato al Liceo Einstein, per il costante e creativo lavoro di copertura mediatica attorno alla propria squadra

• Premio Miglior Tifoseria: IIS Primo Levi, con una partecipazione numerosa, calorosa e trascinante sugli spalti

• Premio Cheerleaders: IIS 8 Marzo – Settimo T., che avrà l’onore di esibirsi in una prossima partita casalinga della Reale Mutua Basket Torino

UN SUCCESSO DESTINATO A CRESCERE

«Il successo della Basket Torino School Cup è la conferma di quanto il mondo della pallacanestro possa coinvolgere e appassionare i giovani, creando un ponte tra le scuole e il basket cittadino. L’evento si candida a diventare un appuntamento fisso nel panorama sportivo studentesco, con la promessa di crescere ancora nelle prossime edizioni», ha affermato Giorgio Bottaro, direttore generale di Basket Torino.

Per celebrare la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato, gli studenti coinvolti nel torneo – giocatori, cheerleaders e tifoserie – sono stati invitati alla partita casalinga della Reale Mutua Basket Torino di questa domenica contro Pesaro, come ulteriore segno di riconoscimento per il loro impegno e il loro contributo alla riuscita dell’evento.

Un ringraziamento speciale a tutti gli studenti, docenti, arbitri e partner che hanno reso possibile questa prima edizione. Si ringrazia inoltre il comune di Torino per la concessione del Pala Gianni Asti come sede ospitante delle Final Four. Il viaggio della Basket Torino School Cup è appena iniziato!