GranTorino U17 Eccellenza è Campione Regionale: battuto il Derthona al Pala Campus

Sul campo neutro del Pala Campus di Corneliano d’Alba, GRANTORINO Basketball Draft conquista il titolo regionale Under 17 Eccellenza superando Allianz Derthona Basket per 74-68 in una sfida intensa e combattuta fino agli istanti finali

27 . 02 . 2025 19:12 4 min