Le Greens vincono in casa contro Pink Basket Torino

La formazione ospite riempie l'area con un'ostica difesa a zona che la accompagnerà per tutta la durata della partita, gli spazi per le Greens fisiologicamente si restringono, le aviglianesi si trovano quindi a dover costruire maggiormente per arrivare a concludere a canestro. 13 a 17 per le ospiti nel primo parziale.

Secondo quarto di marca aviglianese; le Greens con un parziale di 20 - 10, figlio di transizioni offensive finalmente più rapide e produttive, si riportano in vantaggio nel punteggio.