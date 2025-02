Autosped BCC Derthona: alla Cittadella arriva San Martino di Lupari

Nuovo appuntamento casalingo in campionato per l’Autosped BCC Derthona, che si appresta ad affrontare l’Alama San Martino di Lupari (palla a due domani alle ore 18 alla Cittadella dello Sport). Le Giraffe occupano il quarto posto in classifica con 18 punti, mentre la squadra veneta insegue a 14, in un terzetto composto – oltre che dalle Lupe – anche da Geas Sesto San Giovanni ed E-Work Faenza.

San Martino è una delle formazioni più in forma dell’intera Serie A1, vantando sette vittorie nelle ultime dieci gare disputate, e arriva a Tortona forte dell’importante successo casalingo maturato in volata (64-63) contro La Molisana Campobasso.

La gara di andata ha visto il successo della squadra allenata da coach Cutugno con il punteggio di 57-63, al termine di quaranta minuti molto equilibrati.

A presentare la sfida che attende ora il BCC è proprio il capo allenatore: «Ci aspettiamo una partita molto fisica e ad alto ritmo – esordisce coach Orazio Cutugno -. Dopo un inizio di campionato difficile, San Martino ha dimostrato l’indiscusso valore di una squadra che è tra le migliori del campionato. Le Lupe giocano un basket basato sulla pressione difensiva, che manda fuori giro gli attacchi avversari, e che recupera tanti palloni trasformati in fast break o giocate in velocità. Proveremo ad avere l’impatto fisico e di energia che serve in partite di questo tipo e migliorare il nostro attacco contro l’aggressività difensiva di San Martino».

Curiosità ed ex della gara – Beatrice Attura (490) è a 10 rimbalzi dai 500 in carriera tra tutte le competizioni di Serie A1.

Sono due le ex della partita, entrambe oggi in maglia Autosped BCC Derthona: Caterina Dotto ha giocato a San Martino di Lupari in tre diversi momenti della sua carriera (nel 2009/10, nel 2011/12 e dal 2018 al 2020), mentre Arianna Arado è scesa in campo con la canotta delle Lupe dal 2021 al 2024, per quattro stagioni consecutive.