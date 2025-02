La Bertram Derthona ospite della Dolomiti Energia Trentino

Nove partite da giocare tra Serie A e Champions League dal primo al penultimo giorno del mese. È un marzo strategico per il futuro della stagione della Bertram Derthona Tortona , impegnata a difendere la posizione-playoff in campionato e a strappare la qualificazione ai quarti di finale della coppa europea al termine dell’attuale girone della seconda fase. Si comincia domani con una delle sfide più difficile da affrontare al momento in tutta la Serie A Unipol, la trasferta in casa della Trento galvanizzata dal fresco trionfo nella Final Eight. A partire dal viaggio in Trentino le partite si susseguiranno al ritmo di tre a settimana fino al termine del mese, con cinque impegni casalinghi tra Patrasso, Varese, AEK Atene, Pistoia e Wurzburg e quattro trasferte tra Trento, il ritorno a Patrasso, Scafati e Venezia.

SFIDA ALL’ELITE

La partita della 20^ giornata in casa della Dolomiti Energia Trentino, in programma domani, sabato 1° marzo, alle ore 20 a Il T Quotidiano Arena, rappresenta per i tortonesi la ripresa delle gare ufficiali due settimane e mezzo dopo l’uscita nei quarti di finale della Coppa Italia. Ovvero la competizione che ha reso ancor più speciale la stagione della loro avversaria, anche capolista solitaria del campionato con i suoi 30 punti, 10 in più del Derthona, chiamato a respingere l’assalto della più immediata inseguitrice della sua ottava posizione, Venezia, due punti dietro in classifica. La gara, la prima che i trentini allenati da Paolo Galbiati giocano dopo la kermesse tricolore, sarà preceduta dalla festa del club per quanto conquistato all’Inalpi Arena di Torino. Le celebrazioni partiranno nel villaggio esterno al palazzetto allestito per l’occasione con l’esposizione del trofeo, portato poi dalla squadra all’interno per il definitivo bagno di folla nel “tutto esaurito” dell’impianto di Trento.

VOGLIA DI RISCATTO

In mezzo ai fuochi d’artificio dei tifosi di casa dovrà inserirsi il desiderio di ripartire della Bertram, alle prese con 6 sconfitte consecutive nelle varie competizioni. L’appiglio viene anche dalla gara d’andata, quando nell’ultimo impegno del 2024 Severini e compagni si imposero a Casale con una delle prestazioni più convincenti della loro stagione, battendo Trento, anche all’epoca capolista solitaria, per 91-77 con il match già deciso sul +13 di fine terzo quarto mai più messo in pericolo dagli ospiti.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e DAZN.

DICHIARAZIONI

«La sosta è stata importante per recuperare energie fisiche e mentali, ho trovato la squadra molto propositiva e reattiva per affrontare quest’ultima parte di stagione. L’impegnativo mese che si apre domani dobbiamo affrontarlo giocando una partita per volta, cercando equilibri tecnici con grande desiderio», dice il coach Walter De Raffaele. «Tranne la gara casalinga contro Bologna, sia in coppa che in campionato il gruppo ha sempre fornito prestazioni competitive, ma certamente c’è amarezza e delusione per aver perso partite che potevano farci fare un salto in avanti. Sulla sfida di Trento, vorrei prima di tutto fare i miei più sinceri complimenti alla società trentina nel suo insieme per la vittoria della Coppa, è un club che da anni, con programmazione, sta ai vertici. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, troveremo un’avversaria di grande talento che fa dell’uno-contro-uno e dell’atletismo le sue grandi armi».