La Reale Mutua Torino ’81 Iren sfida il Brescia Waterpolo

La Reale Mutua Torino ’81 Iren torna tra le mura amiche della Monumentale e domani scende in vasca contro il Brescia Waterpolo. All’andata i ragazzi di Simone Aversa hanno vinto 11-14 contro i lombardi e vorranno conquistare i tre punti davanti i propri tifosi. I gialloblù, secondi in classifica, la scorsa settimana sono tornati alla vittoria, battendo 5-17 il Como Nuoto. I bresciani, invece, si trovano al penultimo posto in classifica, arrivano da cinque sconfitte consecutive e sono in cerca del riscatto.