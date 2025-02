Asti Padel Teams: i risultati della quattordicesima giornata

Gli unici due 3-0 della settimana si sono svolti lunedì 24 febbraio: Breaking Ball, presso l’impianto dell’Asti Padel, ha avuto la meglio sui mai domi Eagles che, dopo il secondo set perso 7-5, non sono riusciti a rosicchiare un punto nel terzo, perdendo giusto al tie-break. Nella stessa serata, ma al circolo Waya Padel, vita più facile per Treni Golf Asti Padel che passeggia su Ventunoetrenta (Girone Silver) che riesce ad ottenere solo un game nel secondo set e uno nel terzo.

Martedì 25 prima vittoria per TSG Italia che ottiene 2 punti grazie ai tie-break del primo e del terzo set, lasciando ad Addominal il secondo (6-2). Sempre per il Girone Gold ottima vittoria per Those Six che riesce a battere i vice-campioni in carica APT dell’A-Team concedendo solo l’ultimo set (7-5), dopo aver dominato il primo (6-1) e mantenuto il secondo (6-4).

Vedi l’incontro integrale su Youtube: APT 2025 – A-Team vs Those Six

Per il Silver sgambetto de I Medioman ai danni di F.T.P. Soc. Coop. che vince il primo set 6-3 ma poi perde la testa nei momenti decisivi e perde 6-4 entrambe le successive frazioni di gioco. Non ne approfitta la Juve che mercoledì 26 si deve accontentare del 2-1 a causa di 100k che riesce a vincere il primo set al tie-break e mettendo in difficoltà gli avversari anche negli altri set (6-4/6-4). Gli Impensabili partono male contro 292PADEL (3-6) ma la vittoria sofferta nel secondo set (7-5) dà la giusta fiducia ai ragazzi della Waya per portare a casa anche il set conclusivo.

I Puntazos vincono 2-1 la sfida per gli ultimi posti playoff disponibili contro Arena Padel Team: i vice-campioni Pro del campionato estivo sono sempre più in difficoltà e la qualificazione è a rischio. Match combattuto anche quello tra Asados e Grisù, soprattutto nel primo set, quando i “pompieri” ottengono il break decisivo per vincere 6-4, e il terzo, terminato a favore degli Asados 7-6, portando così a cinque il numero complessivo di tie-break giocati nella quattordicesima giornata di gioco.

In classifica Gold, Cisterna Padel Club mantiene la vetta a 15 punti nonostante il turno di riposo, mantenendo Those Six e A-Team a due lunghezze di distanza. Breaking Ball (11) ed Eagles (9) grazie al risultato di lunedì ottengono entrambe la qualificazione matematica ai Playoff Gold, mentre dovranno fare ancora punti Addominal (8), I Puntazos (7) e Arena (5), con TSG che potrebbe iniziare a macinare punti proprio verso la fine della Regular Season.

Per il Silver, in virtù delle vittorie negli scontri diretti, quasi certo il primo posto definitivo per Treni Golf, attualmente al comando con 18 punti, inseguita da F.T.P. Soc. Coop. a 15 e Juve e Medioman appaiate a 14. Impensabili raggiunge e scavalca 292PADEL (entrambe a 12 punti) con 100k a soli due punti di distanza. Difficile, ma non impossibile, la qualificazione per Asados e Grisù (5 punti), mentre Ventunoetrenta, ancora ferma a zero, può già iniziare a scaldare i motori per la Coppa Bronze.