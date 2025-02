Oleggio Basketball: domani arriva Siena

Terza sfida girone play-in gold. L'Oleggio Magic Basket torna fra le mura di casa di Boffalorello sabato 1 marzo alle 20.30 e attende Vismederi Costone Siena. Una sfida da coltello fra i denti: da un lato una compagine che non ha ancora fatto punti in questa seconda fase, dall'altro una che vuole subito resettare il risultato di pochi giorni fa.

«Sarà importante fare una partita di carattere e di alto livello per riscattarsi dalla sconfitta di mercoledì», lancia la carica il capitano, Riccardo Casella.