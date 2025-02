Novipiù Monferrato Basket: LuxArm Lumezzane in arrivo al PalaEnergica

Domenica 2 Marzo la Novipiù Monferrato Basket scenderà in campo ancora al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per sfidare la LuxArm Lumezzane nel trentunesimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West alle ore 18. Smaltito l'ultimo turno infrasettimanale di regular season, domenica all'orario canonico andrà in scena un'altra gara sulla carta molto interessante. Lumezzane era partita fortissimo e nella sfida di andata si era imposta per 90-86 sulla Novipiù. Poi, anche a causa di molti infortuni, la squadra di coach Luciano Nunzi ha rallentato la sua corsa. Attualmente si trova a 28 punti con una gara da recuperare. Il Club ha operato sul mercato inserendo nuovi giocatori: ingaggiati l'ex rossoblù Simone Tomasini e il classe 2004 Mouhammed Mbacke, ala forte ex Verona. Nelle ultime uscite Lumezzane ha dovuto rinunciare al play titolare Marcis Vitols, Tommaso Minoli in quintetto. Pacchetto esterni completato dal pericolosissimo Giacomo Baldini (17 punti di media), Simone Tomasini e Giovanni Brescianini. Luce della squadra l'ecclettico Alessandro Amici, fattore determinante nella prima parte di stagione, completamente recuperato dopo alcune settimane ai box, anche per lui 17 punti di media e 5.5 assist. Nelle rotazioni Francesco Deminicis. Manuel Di Meco e Lorenzo Varaschin sotto canestro, a dar manforte dalla panchina la forza di Lamine Tandia, maliano scuola Tortona, e Mbacke.