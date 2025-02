Novipiù Monferrato Basket: ingaggiato Lorenzo Baldi

Lorenzo ha svolto tutta la trafila del settore giovanile con Derthona Basket fino ad arrivare a debuttare in Serie A. La passata stagione ha affrontato il campionato di Serie B Interregionale con Derthona Basketball Lab chiudendo con 14.6 punti di media. Nella prima parte di questa stagione ha messo a segno 28 presenze con la canotta della San Giobbe Chiusi nel Girone B di Serie B Nazionale Old Wild West.

Il ragazzo attualmente sta recuperando da un precedente infortunio ed ha già cominciato le terapie e la riabilitazione del caso, si aggregherà al gruppo nelle prossime settimane ed il rientro in campo è previsto fra circa 30 giorni.

Gabriele Casalvieri - DS Novipiù Monferrato Basket: «Lorenzo arriva nel momento più importante della stagione, ma anche in ottica futura si tratta di un buon prospetto che avevamo già tenuto in considerazione quest'estate. Ci vorrà qualche settimana prima di vederlo in campo, ma il percorso di recupero dall'infiammazione del tendine rotuleo procede bene.»