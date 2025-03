La Tecnoengineering Moncalieri cerca l'impresa a Milano

Dopo la convincente vittoria al PalaEinaudi nell’ultima giornata contro USE Basket Rosa Empoli (64-59), le Lunette scenderanno in campo con l’obiettivo di continuare a vincere per raccogliere punti preziosi in ottica salvezza. La gara con le empolesi ha visto una Tecnoengineering Moncalieri ben organizzata in campo: trascinate da Sammartino (27 punti, 14 rimbalzi) e Mitreva (14 punti), le ragazze di coach Terzolo sono state sempre in vantaggio nel punteggio grazie a un lavoro difensivo efficace sia in marcatura che a rimbalzo. Anche nella fase di impostazione offensiva si sono viste buone cose: Grosso, in particolare, si è rivelata provvidenziale in tante occasioni a supporto delle compagne.

Non sarà affatto semplice espugnare il campo della Palestra Giordani: su sette incontri disputati da inizio anno Repower Sanga Milano, che nella gara d’andata si impose per 89-68, ha perso solo una volta. Le ultime tre vittorie sono state piuttosto nette, a conferma dell’ottimo stato di forma della squadra lombarda. Coach Pinotti farà affidamento su Toffali, guardia da 16.4 punti di media stagionale che proprio nel successo della gara d’andata ha dimostrato di essere il perno del gioco delle milanesi realizzando il suo season high con 30 punti. Attenzione anche a Tibè: la pivot ha una media stagionale di 10 punti a partita e da inizio stagione ha messo a referto già cinque doppie-doppie.

La palla a due è quindi in programma per questa sera alle ore 19:00 alla Palestra Giordani di Milano. La direzione di gara sarà affidata ai Sig.ri Biondi Michele (Primo Arbitro) e Castellaneta Alexa (Secondo Arbitro).