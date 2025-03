Collegno Basket a caccia di punti contro Cecina

Dopo due sconfitte nella seconda fase della Serie B Interregionale, i Lions tornano in campo determinati a invertire la rotta. Questa sera, sabato 1 marzo alle ore 20:45 , i biancorossi ospiteranno il Verodol Basket Cecina in un match fondamentale per la classifica, che si disputerà eccezionalmente al PalaEinaudi di Moncalieri.

La squadra guidata da coach Comazzi vuole lasciarsi alle spalle la battuta d’arresto casalinga contro la Stosa Virtus Siena e la trasferta amara contro l’Olimpia Legnaia. Nell’ultima uscita, il PalaFilarete di Firenze si è rivelato ostico per i biancorossi, condizionati da un primo quarto in salita che ha compromesso il tentativo di rimonta. Con un bilancio di 10 punti in classifica, Collegno deve sfruttare il fattore campo per ritrovare il successo e consolidare la propria posizione nei Play-In Out della Conference Nord Ovest.

Dall’altra parte, Cecina arriva alla sfida con un bilancio misto: sconfitta contro i Seagulls Genova all’esordio della seconda fase e vittoria casalinga su Serravalle. I rossoblù occupano la decima posizione con 8 punti e vedono in questa trasferta un’opportunità per avvicinarsi proprio a Collegno. Coach Da Prato può contare su un roster ben assortito, guidato dal talento offensivo di Saccaggi (18.5 punti di media a partita), supportato da Tintori (14), Pistolesi N. (11), Pistillo (11) e Bruni (9). La squadra toscana ha inoltre aggiunto alla propria rotazione Andrea Gattel, esterno classe 2004 di 195 cm, proveniente dalla Gema Montecatini (Serie B Nazionale), che farà il suo esordio proprio contro i Lions. Di contro, i toscani hanno salutato la guardia-ala croata Armin Mazic.

Il match si preannuncia intenso e di grande importanza per entrambe le squadre. Per Collegno, sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta concentrazione sin dalla palla a due, evitando cali di tensione. L’appuntamento è fissato quindi per questa sera alle ore 20:45 al PalaEinaudi di Moncalieri con ingresso gratuito. Un'occasione imperdibile per sostenere i Lions e spingerli verso la vittoria.