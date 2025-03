Una Autosped resiliente conduce ed emoziona, batte San Martino e centra la qualificazione ai playoff

Emozioni forti alla Cittadella dello Sport: l’Autosped BCC Derthona centra il terzo successo consecutivo in campionato al termine di una gara condotta per la quasi totale interezza contro San Martino di Lupari, nonostante le assenze di Fontaine e Premasunac e affrontando una formazione in grande stato di forma, reduce dal successo contro Campobasso.

Nel secondo quarto la squadra allenata da coach Cutugno allunga nel punteggio, risponde ai parziali avversari e mantiene la testa del punteggio sino alla sirena finale. Tre giocatrici in doppia cifra (Zahui B. 20, Penna 14, Arado 10) e Attura a 9 punti testimoniano la coralità di una vittoria che vale l’accesso ai playoff Scudetto con tre giornate ancora da disputare per le Giraffe.

Primo quarto in grande equilibrio alla Cittadella dello Sport: l’Autosped lo conduce per la quasi totale interezza sfruttando la verve offensiva di Zahui B. (11 punti) e lo chiude in vantaggio 16-14. Nella seconda frazione è Penna a caricarsi la squadra sulle spalle in attacco; sfruttando una difesa attenta e la precisione nel tiro da tre punti (7/10), la squadra allenata da Cutugno allunga sino al 39-30 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita è fatta di parziali: San Martino si riavvicina con i canestri da fuori di Simon, ma l’Autosped si fa trovare pronta, reagisce e respinge i tentativi di rimonta avversari, chiudendo avanti 56-49 al 30’. Nell’ultimo quarto le Lupe si riavvicinano ulteriormente, arrivando più volte a un solo possesso di distacco. Il canestro di Zahui B. vale il +5 (66-61) a 90 secondi dal termine, e nonostante i tentativi di rientro avversari, i liberi di Attura sigillano il successo, che arriva con il punteggio di 69-66.

Le parole di Arianna Arado: «Abbiamo giocato una grande partita di squadra. Sapevamo di doverla approcciare con la giusta mentalità per affrontare una squadra che fa della corsa e del ritmo la sua forza. Siamo state brave a condividere la palla in attacco, sono molto contenta della vittoria e della squadra».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «È stata una partita durissima, come ci si aspetta contro San Martino. Abbiamo condotto l’incontro per larghi tratti e conquistarla con grande sforzo ci rende davvero orgogliosi. Il merito è delle ragazze, per il lavoro fatto in settimana che hanno replicato anche in partita».

Tabellino

Autosped BCC Derthona 69

Alama San Martino di Lupari 66

Parziali (16-14, 39-30, 56-49)

BCC Derthona: Dotto 6, Marangoni, Milani, Leonardi 5, Zahui B. 20, Arado 10, Cocuzza ne, Attura 9, Melchiori 5, Penna 14, Gatti. All. Cutugno

San Martino: Simon 17, D’Alie 13, Guarise 2, Cvijanovic 2, Cedolini ne, Gilli 5, Del Pero 3, Piatti ne, Robinson 14, Bickle 10. All. Piazza