Pallapugno: presentato il calendario della prima fase del campionato di Serie B 2025

FORMULA In Serie B, prima parte di campionato a girone unico con gare di andata e ritorno. Al termine le prime quattro squadre in classifica accederanno ai playoff, quelle classificate dal quinto all'ottavo posto ai playout, mentre quelle dal nono al dodicesimo posto al girone salvezza. Le due squadre finaliste saranno promosse in Serie A, mentre l’ultima classificata del girone salvezza retrocederà in serie C1.

Calendario Serie B 2025

Le squadre di Serie B