La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince davanti ai propri tifosi contro il Brescia Waterpolo

La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince davanti ai propri tifosi 13-8 contro il Brescia Waterpolo . I gialloblù non brillano e faticano per due tempi contro i bresciani che sono arrivati alla piscina Stadio Monumentale vogliosi di fare risultato . I ragazzi di Simone Aversa riescono a prendere il largo dalla seconda metà di gioco e conquistano tre ottimi punti in chiave classifica.

LA PARTITA

Inizia il match e il Brescia Waterpolo si porta subito in vantaggio con la rete di Vavassori. I torinesi rispondono con l’ex della partita Tononi, ma sono ancora i ragazzi di Castellani a fare l’1-2 con il capitano Di Murro su rigore. I ragazzi di Simone Aversa provano ad entrare in partita con il pareggio di Cigolini, gli ospiti si riportano sul +1 con Tiberio, ma la Torino ’81 risponde e fa il 3-3 con l’uomo in più grazie al croato Lisica. Il Brescia Waterpolo inizia ad accelerare e Di Murro in superiorità numerica segna il 3-4 ed è lo stesso bresciano a fare il 3-5 su rigore al tramonto del primo tempo di gioco. Si rientra in acqua e la Reale Mutua Torino ’81 Iren si porta sul 4-5 con Colombo, ma gli ospiti ristabiliscono le distanze con l’uomo in più di Zanetti. I ragazzi di Simone Aversa reagiscono e Tononi con una doppietta porta i suoi sul 6-6 a metà partita.

Al cambio vasca i gialloblù attaccano: Tononi segna il 7-6 e per la prima volta nella sfida i torinesi si portano in vantaggio, Novara allunga sul +2 ed è ancora Tononi, con la sua quinta rete di giornata a fare il 9-6. Il Brescia Waterpolo reagisce e accorcia le distanze con Tiberio, ma a dieci secondi alla fine del terzo tempo Novara realizza la rete del 10-7. Si rientra in acqua per l’ultimo quarto e il capitano gialloblù Maffè segna il gol del +4 in superiorità numerica. I ragazzi di Simone Aversa iniziano a macinare gioco, realizzano la rete del 12-7 grazie al rigore trasformato da Ettore Novara e fanno il 13-7 con Ermondi. A un minuto alla fine della partita il Brescia Waterpolo trova il gol della bandiera con Copeta che chiude il match sul 13-8.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Tre punti utili per la classifica, ma abbiamo disputato una brutta partita, commettendo molti errori gratuiti e subendo troppi gol da una squadra praticamente Under 20. Siamo stati approssimativi, distratti, lenti e abbiamo sbagliato tante conclusioni. Faccio i complimenti al loro portiere piemontese Corrente che ha disputato un'ottima partita».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 13

BRESCIA WATERPOLO 8

Parziali (3-5; 3-1; 4-1; 3-1)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate, Tononi 5, Maffè 1, Cigolini 1, Costa, Ermondi 1, Gattarossa, Cassia, Novara 3, Colombo 1, Santosuosso, Romeo. All. Aversa.

BRESCIA WATERPOLO: Berizzi, Pini, Zanetti 1, Zanchi, Malvagia, Vavassori 1, Copeta 1, De March, Di Murro 3, Tiberio 2, Rota, Boscoli, Corrente, Balzarini. All. Castellani.

GLI ARBITRI: GOMEZ - VOLPINI

LE NOTE: Uscito per limite di falli Vavassori (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino 2/11 + un rigore e Brescia 3/10 + 2 rigori. Spettatori: 200 circa.