Bertram Derthona eroica a Trento

La Bertram Derthona Tortona pone fine in modo entusiasmante al suo periodo negativo. In casa della Dolomiti Energia Trentino , capolista solitaria del campionato e fresca vincitrice della Coppa Italia, la formazione bianconera passa per 89-85 nell’anticipo della 20^ giornata della Serie A Unipol, tornando al successo dopo una striscia di sei sconfitte tra campionato e Champions League e bissando quello dell'andata. Tortona si conferma così bestia nera di Trento (12-3 il conto a livello di Serie A), lo fa nel giorno della super festa dei padroni di casa per il fresco trionfo nel torneo tricolore e anche in situazione di grosse difficoltà nelle rotazioni a causa delle assenze in corso d’opera di Vital, non rientrato nel secondo tempo dopo la scavigliata subita nell’ultimo tiro del primo tempo, e Kamagate, fuori per tutto il quarto periodo anche lui per una problematica fisica. Justin Gorham con una prova da 35 punti con 13/16 dal campo per 42 di valutazione è l’MVP dell’impresa che rilancia le ambizioni-playoff della Bertram, che a Il T Quotidiano Arena consolida la sua ottava posizione salendo a 22 punti.

Di fronte ad una Trento senza Ellis (tornato infortunato dalla nazionale inglese) ma con la carica del sold-out assicurato dai suoi 4mila tifosi festanti, Tortona inizia in maniera convincente grazie alla precisione nel tiro da tre, di Kuhse in particolare, a cui i padroni di casa replicano con tanti canestri da sotto e con l’atletismo di Niang (8 punti nella frazione iniziale) a facilitare il 7-0 con cui chiudono avanti il primo quarto sigillato sulla sirena da una tripla da lontanissimo di Ford per il 24-18. Trento non diminuisce di intensità, nel secondo periodo i contropiedi di Pecchia e Ford la portano in doppia cifra di vantaggio (38-27 al 17’) ma la Bertram si rimette in piedi prontamente con l’11-0 di controbreak che porta la firma nitida di Gorham (9 punti nel parziale) per la parità a 38 a poco dall’intervallo. Il finale di primo tempo non si chiude sotto buoni auspici, però, dopo i due liberi di Cale per il nuovo vantaggio trentino Vital tira da tre sul suono della sirena ricadendo male sulla caviglia e resta dolorante a terra prima di andare dentro gli spogliatoi per non riuscirne più.

Malgrado l’assenza della sua guardia titolare e le spallate date de Pecchia (16 personali nel 51-45 trentino), la Bertram si rende protagonista di un terzo quarto ancora alla pari, trovando anche un paio di volte il sorpasso, entrambe le volte con le bombe di Baldasso (57-58 al 27’). Al 6-0 a cavallo degli ultimi due quarti che riallontana Trento (70-63) sono Kuhse e il solito Gorham a replicare piazzando un 2-11 che fa ricacciare la freccia agli ospiti (72-73). Forray e Pecchia riprovano a dare l’allungo ai trentini (79-73), ma i padroni di casa devono fare nuovamente i conti con Gorham, che scavalla i 30 punti con 5 in fila per l’83-82 che regala il finale punto a punto a 1’21” dalla fine. La difesa tortonese costringe Trento all’infrazione di 24 secondi e Gorham è di nuovo da urlo nel mettere anche la tripla difficile del +2 a 45” dal termine, 83-85. Diventerà di fatto il canestro del successo: Weems prende un prezioso rimbalzo difensivo sull’errore di Cale e serve Candi che subisce il fallo tattico, l’esterno tortonese si presenta in lunetta e non perdona, 83-87 a -20”, Niang dal time-out segna immediatamente l’85-87, Kuhse non sbaglia ai liberi per l’85-89 a 16”, Cale sbaglia il tiro da tre a 12” e sul rimbalzo di Severini può esplodere la gioia tortonese.

All’orizzonte ci sono ora due partite casalinghe consecutive. La prima in Champions League contro i greci del Promitheas Patrasso, in arrivo a Casale Monferrato martedì alle ore 20:30 per l’ultima d’andata del Girone I delle Top 16, la seconda in campionato con la sfida di domenica alle ore 16 contro l’Openjobmetis Varese.

DICHIARAZIONI

«Certamente una vittoria molto importante, con tanto desiderio di ribellarsi a tante partite perse in volata, stavolta siamo stati molto più lucidi», il commento del coach Walter De Raffaele. «Sono molto contento per i miei giocatori, soprattutto per lo spirito di sacrificio che hanno mostrato viste le assenze in corso d’opera di Vital e Kamagate, oltre quella nota di Strautins. Come ha detto il nostro capitano Weems ai compagni nell’abbraccio a metà campo, dobbiamo trarre energia da questa vittoria per il prosieguo della stagione».

Dolomiti Energia Trentino 85

Bertram Derthona Tortona 89

Parziali (24-18, 40-38, 66-63)

Trento: Ellis ne, Cale 9, Ford 7, Pecchia 20, S. Niang 14, Forray 8, P. Niang ne, Mawugbe 9, Lamb 11, Zukauskas 7, Hassan ne. All. Galbiati.

Derthona: Zerini ne, Vital 7, Kuhse 16, Gorham 35, Candi 4, Farias ne, Denegri 2, Baldasso 10, Kamagate 6, Biligha 2, Severini 2, Weems 5. All. De Raffaele.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Noce di Latina, Patti di Montesilvano (PE).

Spettatori: 4000.