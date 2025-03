Wash4Green chiude in bellezza la Regular Season imponendosi su Roma

Akrari e compagne ci tenevano a chiudere il campionato in bellezza, sulla scia delle ultime gare giocate con grande lucidità e la giusta aggressività. Leader indiscussa Indre Sorokaite, una certezza per Cambi che si affida a lei nei momenti delicati del match. Con i suoi 19 punti è la mvp della partita, ben supportata dal braccio pesante di Smarzek (18). Tra le capitoline la migliore è Salas con 19 punti, seguita da Adelusi 12.

LA PARTITA

1 SET | Avvio equilibrato con le due formazioni subito aggressive. Si procede punto a punto fino al 9 pari poi la Wash4Green sigla un break di 4 punti che la porta avanti 9-13. Cambi giostra bene il gioco mandando a segno tutte le sue attaccanti. Il turno al servizio di Salas accorcia 16-19 ma ripresa palla Pinerolo non concede più nulla e con Sorokaite al dai nove metri chiude 18-25.

2 SET | Le piemontesi si prendono subito un ottimo margine di vantaggio (2-5) e con Sylves incrementano 6-10. Smarzek ferma Adelusi e coach Cuccarini chiama time out (7-12). Qualche errore di troppo nella metà campo ospite consente alle capitoline di recuperare qualche lunghezza (13-17) poi Ciarrocchi mura il primo tempo di Sylves ed è -2 (15-17). Roma chiude un’azione rocambolesca costringendo coach Marchiaro a fermare il gioco (18-19). Sorokaite riporta palla nella propria metà campo poi è Akrari a riportare Pinerolo a +3 (20-23). Le padrone di casa ci provano ma D’Odorico chiude 22-25.

3 SET | La Smi parte forte, aggressiva in attacco e al servizio (7-3). Sylves, sul punteggio di 11-6, firma il cambio palla e grazie a Sorokaite accorcia 11-8. Un bel turno al servizio di Ciarrocchi riporta le capitoline a +5 (14-9). Roma spinge sull’acceleratore, domina il terzo parziale chiudendo con un vantaggio enorme. È Adelusi a firmare il mani out che vale il 25-15.

4 SET | Avvio equilibrato con Schoelzel che risponde bene all’attacco di Sylves (6-6). Il testa a testa si interrompe con il break di Pinerolo che con D’Odorico in attacco e poi al servizio sale a +3 (11-14). Roma si affida a Melli per fermare la corsa delle ospiti e Scholezel a muro frena l’attacco avversario (16-18). Nel finale Smarzek dai nove metri è brava a mettere in difficoltà la ricezione di casa e, di misura, la Wash4Green chiude 21-25.

SALA STAMPA

Indre Sorokaite Mvp (Wash4Green Pinerolo): «Sapevamo che venivamo qua per una partita difficile e sapevamo benissimo che loro avrebbero combattuto ma è bello concludere con una vittoria la Regular Season, anche se con alti e bassi ma sempre una vittoria. Andiamo a casa felici».

Michela Ciarrocchi (Smi Roma Volley): «La delusione è tanta, è stata una stagione molto complicata, non siamo mai riuscite ad esprimere il nostro miglior gioco. Mi dispiace per il pubblico e il palazzetto che ci hanno sempre sostenute. Sono delusa e dispiaciuta per i nostri tifosi».

IL TABELLINO

SMI ROMA VOLLEY 1

WASH4GREEN PINEROLO 3

Parziali (18/25, 22/25, 25/15, 21/25)

SMI ROMA VOLLEY: Salas 19, Ciarrocchi 8, Rucli 3, Adelusi 12, Melli 13, Mirkovic 2, Zannoni (L), Orvosova 3, Schoelzel 7, Muzi, Provaroni. Non entrate: Nyawira, Costantini, Mariani (L). All. Cuccarini.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 19, Cambi 1, Sylves 13, D’Odorico 9, Smarzek 18, Akrari 11, Moro (L), Rubright 2, Avenia, Moreno. Non entrate: Bussoli, Bracchi, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Piana Rossella, Cappello Gianluca.

NOTE | Spettatori: 1600. Durata set: 22’, 32’, 23’, 29’. Tot 106’. MVP: Indre Sorokaite.