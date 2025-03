La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 lotta, ma Milano passa al Pala Gianni Asti

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 onora fino in fondo il suo impegno nella regular season giocando una partita di buon livello contro la corazzata Numia Vero Volley Milano . In un Pala Gianni Asti sold out la squadra di Lavarini vince 1-3 facendo valere tutta la sua forza, ma le ragazze di Bregoli hanno buone ragioni per essere soddisfatte. Rispetto alle ultime partite Bregoli recupera Gray e sfrutta l’occasione per dare spazio a tutte le giocatrici a disposizione, compresa Bednarek che nel quarto set fa il suo esordio ufficiale con i colori biancoblù. Il primo set termina 18-25 e vede le lombarde piazzare l’allungo decisivo sul 16-18. Nella seconda frazione Chieri recupera da un passivo di 12-18 e la spunta 26-24 ai vantaggi. Spirito e compagne recuperano anche nel terzo set, da 8-15 a 20-20, ma nei punti conclusivi stavolta Milano è implacabile (20-25). Il quarto set è il meno combattuto, il punteggio resta in equilibrio solo fino al 7-7, poi Milano scappa via e chiude 17-25. Top scorer Egonu con 23 punti seguita da Danesi a quota 14, mentre il premio di MVP viene assegnato a Orro. Fra le chieresi chiudono in doppia cifra Gicquel e Buijs con 11 punti a testa.

LA CRONACA

Primo set – Milano mette a terra il primo pallone con Sylla, poi su servizio di Orro scappa a 0-4 obbligando Bregoli a chiamare il primo time out. Al rientro in campo Buijs sblocca Chieri con un mani out (1-4). Alberti e Gicquel riducono lo svantaggio (3-5). Il punteggio torna in parità a quota 6 dopo un errore in attacco di Daalderop. Segue una fase di punto a punto fino al 12-12 quando Milano piazza un break con Danesi ed Egonu (12-15). Dopo il secondo time out chierese è Alberti a realizzare il 13-15. Dopo un’altra fase dominata dai campi palla sul 16-18 Milano piazza il secondo e decisivo allungo, con un parziale di 1-5 propiziato dai punti di Sylla che porta il punteggio sul 17-23. Guadagnate sei palle set con Danesi (18-24), le lombarde chiudono 18-25 al primo tentativo con un muro di Daalderop su Gicquel.

Secondo set – Nel sestetto chierese c’è Omoruyi al posto di Skinner. Da 2-2 Milano scappa a 2-6 con tre punti di Kurtagic, poi incrementa il vantaggio a +5 (4-9, errore di Gray) e +6 (6-12, muro di Orro su Gray). Al rientro dal secondo time out di Bregoli, Buijs sigla il 7-12. Chieri si riavvicina a 10-14 con Gray e Omoruyi. Dopo un nuovo allungo ospite a 12-18 (attacco di Daalderop) Lyashko dà il cambio a Gray. Una pipe di Buijs, un muro di Van Aalen su Daalderop e un ace di Alberti portano le biancoblù sul 15-18. Stavolta è Lavarini a fermare il gioco. Alcuni errori ospiti in attacco e al servizio facilitano il compito a Chieri che dopo l’ingresso di Cazaute per Daalderop (17-19) raggiunge la parità con un muro di Lyashko e una parallela di Buijs (19-19) per poi passare per la prima volta in vantaggio con Omoruyi (21-20). Mantenendo il cambio palla le chieresi guadagnano il primo set point con Gicquel (24-43). Egonu porta il set ai vantaggi (24-24). Con un tap in vincente da posto 4 Omoruyi firma il 25-24, infine il mani out di Buijs vale il 26-24.

Terzo set – Lyashko, confermata nel sestetto, con un muro su Sylla dà a Chieri il primo punto. Da 2-2 Danesi porta Milano sul 2-5. Sul 6-9 il servizio lungo di Alberti porta sulla linea dei 9 metri Cazaute il cui turno di battuta propizia un break di cinque punti (6-14), intanto Bregoli esaurisce i suoi time out e inserisce Guiducci e Anthouli. Un’invasione lombarda sblocca le padrone di casa (7-14). Sull’8-15 è il turno di battuta di Buijs a riportare sotto Chieri (12-15). La rimonta biancoblù si completa si completa con la diagonale vincente di Buijs (20-20). Pietrini dà il cambio a Cazaute, sigla il 20-21 e va in battuta. Da lì in avanti Milano non sbaglia più nulla: Egonu, ancora Egonu, un errore di Anthouli e un muro di Daalderop su Lyashko portano al giro di campo (20-25).

Quarto set – Bregoli conferma la diagonale Guiducci-Anthouli e inserisce Rolando al posto di Spirito; nel finale di set ci sarà spazio anche per l’esordio di Bednarek. Il punteggio resta in bilico fino al 7-7. Qui Milano accelera e con un parziale di 3-8 allunga a 10-15. È lo strappo che decide l’esito della gara. Nella seconda parte del set le ragazze di Lavarini restano sempre a distanza di sicurezza e alla prima palla match con Egonu fanno scendere i titoli di coda sul 18-25.

IL COMMENTO

Sara Alberti: «Abbiamo giocato una partita di livello. Oggi non ci giocavamo nulla ma avevamo voglia di riscattarci dopo la partita con Pinerolo che è andata com’è andata e volevamo giocare bene anche per Katerina Zakchaiou. Al di là del risultato, siamo contente della pallavolo che abbiamo messo in campo».

Helena Cazaute. «Sono molto contenta per aver preso questi tre punti, volevamo chiudere la regular season al secondo posto e ci siamo riuscite. Giocare contro Chieri è sempre emozionante e molto bello».

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 1

NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3

Parziali (18-25; 26-24; 20-25; 17-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Gicquel 11, Alberti 9, Gray 4, Skinner, Buijs 11; Spirito (L); Guiducci 1, Omoruyi 9, Lyashko 4, Anthouli 4, Bednarek, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Orro 3, Egonu 23, Danesi 14, Kurtagic 9, Sylla 8, Daalderop 9; Gelin (L); Konstantinidou, Cazaute 5. Pietrini 5. N. e. Guidi, Heyrman, Smrek, Fukudome (2L). All. Lavarini; 2° Bucaioni.

ARBITRI: Curto di Trieste e Carcione di Roma.

NOTE: presenti 3900 spettatori. Durata set: 25′, 28′, 27′, 21′. Errori in battuta: 12-11. Ace: 2-5. Ricezione positiva: 59%-64%. Ricezione perfetta: 26%-34%. Positività in attacco: 36%-41%. Errori in attacco: 10-12. Muri vincenti: 7-12. MVP: Orro.