La Fulgor Basket vince ancora e allunga la striscia positiva

Altra vittoria per la Paffoni, che al Pala Cipir allunga la striscia contro la UP Andrea Costa Imola per 80-73. Nella prima frazione sono subito due protagonisti assoluti di serata a farsi sentire, con Misters e Ferraro a mettere mano all'artiglieria e combinare da soli 20 punti ( rispettivamente 12 e 8) per mantenere la Fulgor in corsa. Imola dal canto sua non cede terreno e rimana abbarbicata al risultato con le prove parziali di Toniato e Sanguinetti, che permettono di inseguire a sole 4 lunghezze di distanza. Il 27-24 del primo quarto non galvanizza la Paffoni quanto dovrebbe, impedendole di scappare e costringendola ad aggrapparsi alle iniziative di Stepanovic, che permette di non crollare sull'avanzata dell'Andrea Costa, capace di impattare in perfetta parità sul 44-44 all'intervallo. La corsa verso il foglio rosa è serrata con sorpassi e controsorpassi: Ferraro continua a guidare i suoi con ottime percentuali dal campo a fare da contraltare al solito Toniato e a un ritrovato Klanjscek, che bloccano ancora una volta il risultato sull'equilibrio perfetto (59-59) al 30'. Ultimo quarto sempre in testa a testa in cui il confronto diventa una battaglia di nervi ed energia e, in questo contesto, i protagonisti non possono che essere Mazzantini e Balanzoni. "Air Mazza" segna prima il sorpasso e poi l'allungo da oltre l'arco, mentre il "Bala" aggiunge il carico e mette la partita sui binari giusti, in attesa della proverbiale tripla di Ferraro, che chiude la fuga e regala ai lupi la vittoria del match.